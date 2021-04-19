В Офисе Президента убеждены, что Пасха может стать хорошим поводом, чтобы активизировать усилия для обмена пленными. В частности, в формате "всех на всех".

Сейчас процесс обмена пленными, к сожалению, заблокирован. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Важно В заложниках оккупантов на Донбассе около 300 человек

Что говорят на Банковой

Мендель отметила, что процесс обмена "всех на всех" является очень важным.

Давайте вспомним, что скоро Пасха, это хороший повод для того, чтобы, возможно, активизировать процесс обмена,

– отметила пресс-секретарь.

Заметим, последний обмен пленными состоялся еще 16 апреля 2020 года. Тогда в Украину вернулись 20 пленников, зато оккупантам передали 14. Кстати, этот обмен также был в период пасхальных праздников.

Обмен пленными: последние новости