Обмен пленными: у Зеленского считают, что Пасха может помочь процессу
В Офисе Президента убеждены, что Пасха может стать хорошим поводом, чтобы активизировать усилия для обмена пленными. В частности, в формате "всех на всех".
Источник:"Дом"
Сейчас процесс обмена пленными, к сожалению, заблокирован. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Мендель отметила, что процесс обмена "всех на всех" является очень важным.
Давайте вспомним, что скоро Пасха, это хороший повод для того, чтобы, возможно, активизировать процесс обмена,
– отметила пресс-секретарь.
Заметим, последний обмен пленными состоялся еще 16 апреля 2020 года. Тогда в Украину вернулись 20 пленников, зато оккупантам передали 14. Кстати, этот обмен также был в период пасхальных праздников.
Обмен пленными: последние новости
- В начале января 2021 года оккупанты должны были передать 9 наших граждан, которых незаконно удерживали.
- Однако решили, что украинцев будут передавать только Виктору Медведчуку.
- Украинский МИД выступил решительно против такого шага.
- Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отметил, что такие действия Медведчука – "шарлатанство".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что ни о каких неофициальных форматах обмена пленными не может идти и речь, потому что это провокации.
- Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель Зеленский рассказал, что Украина передала ОБСЕ списки для обмена пленными. Зато обратного списка от оккупантов нет.
- К слову, украинский президент на встрече также отметил, что Пасха – прекрасный повод, чтобы разблокировать обмен.
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