Мы с Макроном на одной волне, – Зеленский о своем визите во Францию
Владимир Зеленский 16 апреля в Париже пообщался с Эммануэлем Макроном. После встречи президент Украины заявил, что они с главой Франции "точно на одной волне и имеют общее видение".
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Зеленский отметил, что во времена развития технологий, сильный не тот, кто имеет оружие и умеет стрелять.
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Зеленский на одной волне с Макроном
На самом деле сильным является тот, кто умеет говорить и действовать для сохранения человеческих жизней и мира.
Пришло время для действий настоящих друзей Украины. Мы с Эммануэлем Макроном – точно на одной волне и имеем общее видение,
– подчеркнул президент Украины.
О чем говорили лидеры Украины и Франции
- На Востоке Украины обязательно нужно прекратить огонь.
- На Донбассе следует открыть движение через КПВВ, позволить ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста получить доступ на оккупированные территории и помогать заключенным.
- Необходимо завершить обмен "всех на всех". Пасха – прекрасный повод, чтобы сдвинуть этот процесс.
- Кластеры, предложенные Францией и Германией как план движения к миру. Это действенные и четкие шаги, которые помогут закончить войну.
- Вопрос оккупированного Крыма: президент Франции еще раз заверил, что полуостров – украинский.
- План действий по членству в НАТО – Макрон выразил свою поддержку.
- Вступление Украины в ЕС. Украина предлагает странам Евросоюза подписать декларацию, которая свидетельствует о поддержке намерений Киева. Первые подписи уже есть.
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