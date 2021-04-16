Владимир Зеленский 16 апреля в Париже пообщался с Эммануэлем Макроном. После встречи президент Украины заявил, что они с главой Франции "точно на одной волне и имеют общее видение".

Зеленский отметил, что во времена развития технологий, сильный не тот, кто имеет оружие и умеет стрелять.

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Зеленский на одной волне с Макроном

На самом деле сильным является тот, кто умеет говорить и действовать для сохранения человеческих жизней и мира.

Пришло время для действий настоящих друзей Украины. Мы с Эммануэлем Макроном – точно на одной волне и имеем общее видение,

– подчеркнул президент Украины.

О чем говорили лидеры Украины и Франции

На Востоке Украины обязательно нужно прекратить огонь.

На Донбассе следует о ткрыть движение через КПВВ, позволить ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста получить доступ на оккупированные территории и помогать заключенным.

и Международному комитету Красного Креста получить доступ на оккупированные территории и помогать заключенным. Необходимо завершить обмен "всех на всех". Пасха – прекрасный повод, чтобы сдвинуть этот процесс.

"всех на всех". Пасха – прекрасный повод, чтобы сдвинуть этот процесс. Кластеры , предложенные Францией и Германией как план движения к миру. Это действенные и четкие шаги, которые помогут закончить войну.

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