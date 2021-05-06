Российская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу предлагала передать Украине 4 женщин в рамках обмена пленными. Однако представители оккупационных властей выступили против этого предложения.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

Читайте также В заложниках оккупантов на Донбассе около 300 человек

Предложения России по обмену

На последнем заседании ТКГ российская делегация, по словам Гармаша, высказала идею отдать Украине 4 женщин, которых еще в конце 2020 года должны были отдать Виктору Медведчуку.

Тогда эта сделка сорвалась, потому что Медведчук не уполномочен государством забирать людей. Сейчас ОРДЛО на предложение России заявили, что не готовы к такому обмену,

– отметил представитель Донецка.

Он также добавил, что Украина предлагала вариант обмена "9 на 9", однако это предложение тоже не получило положительного ответа.

В то же время Гармаш подчеркнул, что сам факт того, что вопрос поднимала Россия и Украина, позволяет надеяться, что этот процесс начнет двигаться. "Впервые за всю мою работу в ТКГ я увидел реальную надежду, предпосылку к обменному процессу", – добавил он.

Важно! Деятельность боевиков на оккупированном Донбассе полностью контролирует Россия.

Обмен пленными: кратко