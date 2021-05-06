Россия предлагала отдать Украине 4 женщин, но боевики были против, – Гармаш
Российская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу предлагала передать Украине 4 женщин в рамках обмена пленными. Однако представители оккупационных властей выступили против этого предложения.
Источник:24 канал
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.
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Предложения России по обмену
На последнем заседании ТКГ российская делегация, по словам Гармаша, высказала идею отдать Украине 4 женщин, которых еще в конце 2020 года должны были отдать Виктору Медведчуку.
Тогда эта сделка сорвалась, потому что Медведчук не уполномочен государством забирать людей. Сейчас ОРДЛО на предложение России заявили, что не готовы к такому обмену,
– отметил представитель Донецка.
Он также добавил, что Украина предлагала вариант обмена "9 на 9", однако это предложение тоже не получило положительного ответа.
В то же время Гармаш подчеркнул, что сам факт того, что вопрос поднимала Россия и Украина, позволяет надеяться, что этот процесс начнет двигаться. "Впервые за всю мою работу в ТКГ я увидел реальную надежду, предпосылку к обменному процессу", – добавил он.
Обмен пленными: кратко
- В январе 2021 года боевики заявили, что готовы передать несколько пленных в одностороннем порядке. Но только при посредничестве нардепа Виктора Медведчука.
- Владимир Зеленский назвал неофициальные форматы обмена пленными провокацией.
- Были данные о планах передачи Медведчуку 9 человек из тюрем оккупированного Донбасса в российском Ростове-на-Дону. Однако в итоге их увольнение сорвалось.
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