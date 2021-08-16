Блинкен подчеркнул, что политически мотивированные преследования жителей Крыма за их политическую позицию являются абсолютно неприемлемыми.

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Что ответил Блинкен

Соединенные Штаты Америки не забыли о вас и еще десятках ваших несправедливо осужденных сограждан,

– отметил госсекретарь.

Отдельно политик добавил, что США и в дальнейшем будут призывать Россию освободить всех украинских политзаключенных. Москва удерживает их незаконно. Штаты будут прилагать усилия, чтобы все политзаключенные снова вернулись на свободу и продлили жизнь в суверенной демократической Украине.

Бессарабов писал письма Блинкену во время его визита в Украину

Перед визитом госсекретаря США в Киев Алексей Бессарабов обратился к нему с открытым письмом. Пленник акцентировал, что с международной повестки дня выпал вопрос об освобождении украинцев.

Бессарабов предлагал, чтобы любым переговорам с Кремлем предшествовал обмен "всех на всех".

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