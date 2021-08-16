Блинкен подчеркнул, что политически мотивированные преследования жителей Крыма за их политическую позицию являются абсолютно неприемлемыми.
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Что ответил Блинкен
Соединенные Штаты Америки не забыли о вас и еще десятках ваших несправедливо осужденных сограждан,
– отметил госсекретарь.
Отдельно политик добавил, что США и в дальнейшем будут призывать Россию освободить всех украинских политзаключенных. Москва удерживает их незаконно. Штаты будут прилагать усилия, чтобы все политзаключенные снова вернулись на свободу и продлили жизнь в суверенной демократической Украине.
Бессарабов писал письма Блинкену во время его визита в Украину
Перед визитом госсекретаря США в Киев Алексей Бессарабов обратился к нему с открытым письмом. Пленник акцентировал, что с международной повестки дня выпал вопрос об освобождении украинцев.
Бессарабов предлагал, чтобы любым переговорам с Кремлем предшествовал обмен "всех на всех".
"Дело диверсантов": за что посадили Бессарабова
- 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе задержали работников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку.
- Всех обвинили якобы в подготовке диверсий в оккупированном Крыму по заказу украинской разведки.
- Известно, что дело в отношении них сфальсифицировали. Более того, задержанных пытали электротоком.
- Впоследствии так называемый "суд" в Севастополе незаконно осудил Дудко и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Кроме того, назначили большие штрафы: Дудке – 350 тысяч рублей, Бессарабову – 300 тысяч.
- Верховный суд России 15 октября оставил в силе приговор в отношении украинских пленников. Родные заложников надеются только на обмен.