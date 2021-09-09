Очевидно, що Джелял не подобався окупантам, адже він є одним із лідерів кримських татар, який продовжив залишатись на тимчасово окупованих територіях. Про це в ефірі 24 каналу сказав адвокат Микола Полозов.

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"Упродовж всього цього часу він стояв кісткою в горлі російської влади", – наголосив Полозов.

Кримська платформа стала тригером

За його словами, окупанти обрали звинувачувати в диверсії, щоб пов'язати кримських татар навіть не з екстремістською, а вже з терористичною діяльністю.

На мою думку, останньою краплею, тригером стала його (Джеляла – 24 канал) участь у саміті Кримської платформи,
– зазначив адвокат.

Він вважає, що наступним кроком буде переслідування людей, які якось мали стосунок до структур Меджлісу.

"Репресії активізуються. Попри те, що вони не масові, а локалізовані, все одно мовиться вже про понад 100 людей, більша частина з них – кримські татари", – додав Полозов.

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Спосіб звільнити кримських татар

Наразі, як сказав Полозов, не можна дати конкретний рецепт звільнення кримських татар. На його думку, відповідний план повинні створювати у Міністерстві закордонних справ України.

"Суду взагалі немає, це казки для тих, хто не розбирається (у ситуації – 24 канал). Єдиний спосіб їх звільнити – це політичний тиск", – наголосив адвокат.

Дії окупантів проти кримських татар активізувались

  • Російські силовики затримали Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахтемових, а також – Шевкета Усеїнова.
  • Окупанти також прийшли з обшуками до Нарімана Джеляля, якого затримали та відвезли в невідомому напрямку.
  • Наразі усім обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їх звинувачують начебто в організації диверсії на газопроводі у селі Пермовайське в окупованому Криму. Мовляв, брати Ахтемови були виконавцями, а Джелял – посередником.
  • Диверсію, за версією окупантів, організувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
  • В українському МЗС вважають, що відповідні затримання спрямовані на те, щоб залякати представників кримськотатарського народу та витіснити його з тимчасово окупованого півострова.