У заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова вранці 3 і 4 вересня та ще в 4 кримських татар провели обшуки. Чоловіків затримали й відвезли у невідомому напрямку.

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Рідних, адвокатів, активістів, які прийшли 4 вересня до будівлі ФСБ у Сімферополі дізнатися долю арештованих, також затримали.

Що передувало затриманню Джелялова

Усе відбулося типово – за звичною схемою фабрикації справ у Росії. Саме 23 серпня, у день проведення інавгураційного саміту Кримської платформи, яку відвідував Джелялов, у Сімферопольському районі зафіксували пошкодження газопроводу. Того, який вів до військової частини.

Винних чомусь почали шукати серед кримських татар й саме після повернення Джелялова з Кримської платформи у Києві. За сфабрикованими обвинуваченнями, він виявився диверсантом та пособником злочину.



Нарімана Джелялова відправили в СІЗО / Фото "Кримської солідарності"

Доступ адвокатки до Джелялова забезпечили лише вранці 5 вересня. Його захисниця Еміне Авамілєва заявила, що її підзахисний від моменту затримання "увесь час утримувався у кайданках і з мішком на голові", без їжі та води.

Як повідомляють адвокати інших затриманих, брати Ахтемови також проходять фігурантами кримінальної справи з газопроводом. За цими обвинуваченнями передбачається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Інших затриманих, а саме Ельдара Одаманова й Шевкета Усеїнова теж знайшли за що тримати в неволі.

Наприклад, Одаманова відпустили з будівлі ФСБ пізно ввечері 4 вересня і відразу ж затримали за непред'явлення поліцейському документів, які раніше були вилучені силовиками. Зараз Одаманов і Усеїнов під адміністративним арештом перебувають у СІЗО Сімферополя.

Чому Росії важливо взяти під варту Джелялова

Наразі складно уявити більш помітну публічну фігуру серед кримськотатарських активістів на півострові, аніж Наріман Джелялов. Після заборони Меджлісу кримськотатарського народу російською владою, він лишився на півострові й донедавна міг уникати арешту, не відступаючи від своїх принципів.



Наріман Джелялов та його адвокат / Фото "Кримської солідарності"

Він продовжував боротися за права кримських татар. Ми переконані, що єдина мета кримінального переслідування Джелялова – змусити його замовкнути й припинити незалежну громадянську діяльність на території півострова.

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Кремль тримає під прицілом кримських татар

Фактичне викрадення Нарімана Джелялова та інших членів кримськотатарської громади російськими силовиками, умови їхнього утримання під вартою, катування, перешкоджання роботі адвокатів – усе це є доказом того, що ми маємо справу з черговою фабрикацією кримінального обвинувачення.

Російська влада в окупованому Криму повинна негайно припинити довільне переслідування активістів та інших членів кримськотатарської громади.

Нещодавні арешти мають нарешті змусити міжнародну спільноту ефективно тиснути на Росію з вимогою припинити репресії. Крим – це Україна. Ми маємо невпинно боротись за життя та свободу кожного та кожної.

Маємо знати й поширювати інформацію про репресії на півострові, а також про людей, які, попри все, не зрадили своїм цінностям і принципам. Вони продовжують мирну, але незламну боротьбу.