Очевидно, что Джелял не нравился оккупантам, ведь он является одним из лидеров крымских татар, который продолжил оставаться на временно оккупированных территориях. Об этом в эфире 24 канала сказал адвокат Николай Полозов.
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"На протяжении всего этого времени он стоял костью в горле российских властей", – подчеркнул Полозов.
Крымская платформа стала триггером
По его словам, оккупанты выбрали обвинять в диверсии, чтобы связать крымских татар даже не с экстремистской, а уже с террористической деятельностью.
По моему мнению, последней каплей, триггером стало его (Джеляла – 24 канал) участие в саммите Крымской платформы,
– отметил адвокат.
Он считает, что следующим шагом будет преследование людей, которые как-то имели отношение к структурам Меджлиса.
"Репрессии активизируются. Несмотря на то, что они не массовые, а локализованные, все равно говорится уже о более 100 человек, большая часть из них – крымские татары", – добавил Полозов.
Адвокат рассказал о судьбе Джеляла: смотрите видео
Способ освободить крымских татар
Сейчас, как сказал Полозов, нельзя дать конкретный рецепт освобождения крымских татар. По его мнению, соответствующий план должны создавать в Министерстве иностранных дел Украины.
"Суда вообще нет, это сказки для тех, кто не разбирается (в ситуации – 24 канал). Единственный способ их освободить – это политическое давление", – подчеркнул адвокат.
Действия оккупантов против крымских татар активизировались
- Российские силовики задержали Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахтемових, а также – Шевкета Усеинова.
- Оккупанты также пришли с обысками к Нариману Джелялу, которого задержали и увезли в неизвестном направлении.
- Сейчас всем избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Их обвиняют якобы в организации диверсии на газопроводе в селе Первомайское в оккупированном Крыму. Мол, братья Ахтемовы были исполнителями, а Джелял – посредником.
- Диверсию, по версии оккупантов, организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
- В украинском МИД считают, что соответствующие задержания направлены на то, чтобы запугать представителей крымскотатарского народа и вытеснить его с временно оккупированного полуострова.