Очевидно, что Джелял не нравился оккупантам, ведь он является одним из лидеров крымских татар, который продолжил оставаться на временно оккупированных территориях. Об этом в эфире 24 канала сказал адвокат Николай Полозов.

Важно Из-за незаконных задержаний: Меджлис призывает к срочным консультациям Крымской платформы

"На протяжении всего этого времени он стоял костью в горле российских властей", – подчеркнул Полозов.

Крымская платформа стала триггером

По его словам, оккупанты выбрали обвинять в диверсии, чтобы связать крымских татар даже не с экстремистской, а уже с террористической деятельностью.

По моему мнению, последней каплей, триггером стало его (Джеляла – 24 канал) участие в саммите Крымской платформы,

– отметил адвокат.

Он считает, что следующим шагом будет преследование людей, которые как-то имели отношение к структурам Меджлиса.

Напомним! Глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к России из-за задержания крымских татар. Он считает, что действия оккупантов – месть за успешное проведение Крымской платформы.

"Репрессии активизируются. Несмотря на то, что они не массовые, а локализованные, все равно говорится уже о более 100 человек, большая часть из них – крымские татары", – добавил Полозов.

Адвокат рассказал о судьбе Джеляла: смотрите видео

Способ освободить крымских татар

Сейчас, как сказал Полозов, нельзя дать конкретный рецепт освобождения крымских татар. По его мнению, соответствующий план должны создавать в Министерстве иностранных дел Украины.

"Суда вообще нет, это сказки для тех, кто не разбирается (в ситуации – 24 канал). Единственный способ их освободить – это политическое давление", – подчеркнул адвокат.

Кстати! Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что освободить задержанных крымских татар можно только благодаря санкциям.

Действия оккупантов против крымских татар активизировались