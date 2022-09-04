Відповідну інформацію президент України розповів під ча с вечірнього звернення 4 вересня. Президент запевнив, що ми обов'язково повернемо свободу Криму.

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Зеленський пригадав, що Наріман Джелял захищав свій народ

Сьогодні (мовиться про 4 вересня – 24 канал) – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України,

– розповів президент.

Також Володимир Зеленський розповів, що ще у 2021 році Наріман Джелял брав участь у роботі Кримської платформи:

він прибув з Криму на саміт і розказав гостям та учасникам про те, що реально відбувається на півострові;

він розповів про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру, а також про деградацію життя в Криму за час окупації. Адже російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних і невільних місць у Європі.

Володимир Зеленський зазначив, що Наріман Джелял хотів зробити все, щоб змінити це – щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну.

Зеленський пообіцяв, що в Криму повернеться український прапор

Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей,

– запевнив Зеленський.

Додав, що Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Адже окупанти вже почали втікати з Криму.

"Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму, повернемо свободу киримли (мовиться про кримських татар – 24 канал) й обов'язково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує", – підсумував Зеленський.

Це помста росії, – у МЗС закликали негайно звільнити посадовця Меджлісу та всіх українців

В українському МЗС пригадали, що саме 4 вересня 2021 року російська окупаційна "адміністрація" за надуманими звинуваченнями затримала і продовжує утримувати за ґратами першого заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також його братів: Азіза та Асана Ахтемових.

Вважаємо затримання Нарімана Джеляла та висунуті щодо нього звинувачення помстою росії за його участь в саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня 2021 року, а також черговою спробою зламати дух спротиву окупації на півострові,

– заялив в українському міністерстві.

Там також пригадали, що на 21 вересня окупанти анонсували оголошення так званого "вироку" Наріману та братам Ахтемовим, яким загрожує по 15 років позбавлення волі. У відповідь на це українське МЗС:

засудило дії росії та пригадало, що за Женевською конвенцією, як держава-окупант вона несе відповідальність за забезпечення на території, над якою вона здійснює фактичний контроль, належного середовища для життя;

заявило, що Наріман Джелял не зміг взяти участь у другому саміті Кримської платформи, але заклик до росії про його негайне звільнення лунав у виступах делегацій, а також закріплений у спільній заяві, схваленій за результатами саміту 23 серпня 2022 року.

Закликаємо росію негайно і безумовно звільнити Нарімана Джеляла та всіх інших українців, яких вона незаконно утримує як в тимчасово окупованому Криму, так і на своїй території,

– повідомило міністерство.

Також наше МЗС закликало міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на керівництво росії, щоб звільнити наших громадян. А Україна продовжить спільну з партнерами боротьбу за їхню свободу, у тому числі в рамках Кримської платформи.

Варто пригадати, що Наріману Джелялу восени 2021 року росія висунула нове звинувачення у контрабанді вибухового пристрою.

Перед цим, виступаючи в суді окупантів, Джелял заявив, що не вірить в російське правосуддя.

Арештували ж Нарімана Джеляла за так званою "справою" про "диверсію на газопроводі" у селі Перевальне, де стався вибух. Саме через це 4 вересня 2021 року окупанти затримали 5 людей, серед них був Джелял. Наріман Джелял заперечує будь-які звинувачення у свій бік.

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