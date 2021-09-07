ФСБ стверджує, мовляв, виконавці готувались до диверсії у Херсоні. Звідти начебто привезли вибухівку.

Важливо Окупанти відправили Нарімана Джеляла в СІЗО

Ба більше, силовики переконують, що українська розвідка обіцяла виконавцям близько 2 тисячі доларів.

Як це пов'язано із Кримською платформою

Окупанти 3 – 4 вересня провели обшуки у будинках кримських татар. У різних районах Криму викрали 5 людей: двоюрідних братів Азіза Ахтемова та Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Ельдара Одаманова, а також першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова пояснила, що, це звичний сценарій фальсифікації справ. Окупанти заявили, що 23 серпня, тобто саме в день саміту Кримської платформи, відбулося механічне пошкодження газопроводу в районі села Перевальне Сімферопольського району. Важливо, що він забезпечував подачу газу чомусь саме до військової частини в Перевальному.

Зазначали, нібито це могло статись внаслідок дій невстановлених осіб. Окупанти порушили справу про навмисне знищення або пошкодження майна. Цікаво, що "причетних" знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в саміті Кримської платформи. Тоді ж затримали і двоюрідних братів Ахтемових.

Джапарова заявила, що її джерела повідомили про катування затриманих. До них застосовували незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський теж вважає, що такі дії окупантів є реакцією на Кримську платформу. Він закликав Москву негайно звільнити кримських татар.

Кримських татар відправили до СІЗО