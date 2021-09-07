ФСБ утверждает, мол, исполнители готовились к диверсии в Херсоне. Оттуда якобы привезли взрывчатку.

Важно Оккупанты отправили Наримана Джеляла в СИЗО

Более того, силовики убеждают, что украинская разведка обещала исполнителям около 2 тысяч долларов.

Как это связано с Крымской платформой

Оккупанты 3 – 4 сентября провели обыски в домах крымских татар. В разных районах Крыма похитили 5 человек: двоюродных братьев Азиза Ахтемова и Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова, Эльдара Одаманова, а также первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова объяснила, что это привычный сценарий фальсификации дел. Оккупанты заявили, что 23 августа, то есть именно в день саммита Крымской платформы, произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района. Важно, что он обеспечивал подачу газа почему-то именно в воинскую часть в Перевальном.

Отмечали, якобы это могло произойти вследствие действий неустановленных лиц. Оккупанты возбудили дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Интересно, что "причастных" нашли именно после возвращения Наримана Джеляла из Киева, где он участвовал в саммите Крымской платформы. Тогда же задержали и двоюродных братьев Ахтемовых.

Джапарова заявила, что ее источники сообщили о пытках задержанных. К ним применяли незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский тоже считает, что такие действия оккупантов являются реакцией на Крымскую платформу. Он призвал Москву немедленно освободить крымских татар.

Крымских татар отправили в СИЗО