Ворожі війська активно ведуть повітряну розвідку. Крім того, вони намагаються покращити своє логістичне забезпечення.

Актуально Обстріли Харкова та мінус 3 ворожі склади на Півдні: головне про 196 день війни

Упродовж доби окупанти завдали понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах України. Для цього вони здійснили до 20 літаковильотів. Під удар потрапила інфраструктура в районах Харкова, Великих Проходів, Білогірки, Костромки, Сухого Ставка та Безіменного.

Яка ситуація на окремих напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках все без змін;

напрямках все без змін; на Сіверському напрямку окупанти накрили мінометним вогнем Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівку і Стукалівку Сумської області;

окупанти накрили мінометним вогнем Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівку і Стукалівку Сумської області; на Харківському напрямку неспокійно було біля Прудянки, Чорноглазівки, Миронівки, Великих Проходів тощо;

неспокійно було біля Прудянки, Чорноглазівки, Миронівки, Великих Проходів тощо; на Слов'янському напрямку ворог відкрив вогонь по Слов'янську, Великій Комишувасі, Долині, Краснопіллі, Дмитрівці та Довгенькому;

ворог відкрив вогонь по Слов'янську, Великій Комишувасі, Долині, Краснопіллі, Дмитрівці та Довгенькому; на Краматорському напрямку – обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки;

– обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки; на Бахмутському напрямку росіяни стріляли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії по Бахмутському, Соледарі, Бахмуту, Нью-Йорку, Зайцевому, Веселій Долині, Майорську та Яковлівці;

росіяни стріляли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії по Бахмутському, Соледарі, Бахмуту, Нью-Йорку, Зайцевому, Веселій Долині, Майорську та Яковлівці; на Авдіївському напрямку під вогонь потрапили Авдіївка, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське;

під вогонь потрапили Авдіївка, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське; на Новопавлівському напрямку росіяни не проводили активних наступальних дій. При цьому вони гатили по Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці, Вугледарі, Солодкому, Золотій Ниві, Павлівці та Времівці;

росіяни не проводили активних наступальних дій. При цьому вони гатили по Мар'їнці, Красногорівці, Новомихайлівці, Вугледарі, Солодкому, Золотій Ниві, Павлівці та Времівці; на Запорізькому напрямку до обстрілів населених пунктів залучали міномети, ствольну та реактивну артилерію. "Гаряче" було біля Новоандріївки, Малих Щербаків, Малої Токмачки, Щербаків, Білогір'я, Новопілля, Вільного Поля тощо;

до обстрілів населених пунктів залучали міномети, ствольну та реактивну артилерію. "Гаряче" було біля Новоандріївки, Малих Щербаків, Малої Токмачки, Щербаків, Білогір'я, Новопілля, Вільного Поля тощо; на Південнобузькому напрямку росіяни стріляли вздовж всієї лінії зіткнення та здійснив 34 вильоти повітряної розвідки.

Успішні дії ЗСУ

За добу наші захисники відбили ворожі атаки біля Григорівки, Зайцевого, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини та Опитного.

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Наша авіація здійснила 27 ударів та знищила ворожий склад боєприпасів й пошкодила близько 40 опорних пунктів та місць скупчення живої сили і техніки росіян. Підрозділи ППО за добу знищили:

літак Су-25,

вертоліт Ка-52,

БпЛА,

5 крилатих ракет типу "Х-101".

Зменшують російську армію також українські ракетні війська та артилерія потрапили радіолокаційні станції. Вони уразили:

станції зв'язку,

мостові та понтонні переправи,

3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня.

Потужних втрат ЗСУ завдають і приватним військовим компаніям, які ворог залучив до війни. В Олександрівці на Харківщині понад 40% окремих підрозділів найманців вважаються вбитими або важкопораненими. До речі, тіла загиблих ніхто не ідентифікує, їх просто списують як "зниклих безвісти".

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