ЗСУ вже подолали понад 50 тисяч загарбників – це безпрецедентне історичне явище у співвідношенні часу та кількості. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.

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50 тисяч ліквідованих окупантів – серйозний показник

Військовий експерт провів декілька історичних паралелей:

У війні в Афганістані 1979 – 1989 років радянський союз втратив 14,5 тисячі військовослужбовців, при тому, що тоді мав 250 мільйонів населення;

США за 11 років війни у В'єтнамі з 1964 – 1975 втратили близько 58 тисяч особового складу;

Австралія впродовж 6 років Другої світової війни 23 тисяч солдатів.

За пів року 50 тисяч (при сукупному потенціалі армії в 1 мільйон), разом зі стратегічними ядерними носіями усіх типів, – це дуже серйозний показник. І він буде наростати. Не маю ні найменшого сумніву: московська армія стала на шлях своєї деградації, як і їхній військово-промисловий комплекс,

– зауважив Черник.

Рано чи пізно росія впаде, додав він, однак не навряд чи це буде швидко. "Поранений звір набагато небезпечніший, ніж здоровий. Вони в агонії, і ми не маємо права розслабитися, щоб потрапити у смертельну пастку", – сказав військовий експерт.

Дві ілюзії, якими не варто себе тішити

Як наголошує Петро Черник, помилково вважати, що: 1) війна закінчиться "ось-ось"; 2) противник вже використав усі ресурси.

Втрати ворога: останні новини

У Генштабі повідомили, що станом за час повномасштабного вторгнення українські бійці знищили 50 610 окупантів. За минулу добу ліквідували 460 російських військових.

Бойовики держави-агресорки втрачають в Україні не лише особовий склад. Так, за 6 вересня наші військові знищили ворожу ракету, вертоліт та іншу авіацію.

На окупованій території Харківщини росіяни зазнають численних втрат. Є підрозділи, які налічують 40 відсотків важкопоранених і вбитих.

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