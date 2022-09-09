На Півдні росіяни замкнені в котлі. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.
Варте уваги Позиційні бої мають успіх, вдалося просунутись на десятки кілометрів, – ОК "Південь"
У котлі 20 – 25 тисяч російських військових
За словами Нарожного, росіяни перекинули свої елітні частини вдв, щоб вони їхали 500 з гаком кілометрів. Доїхати, розміститися, відпочити – на це потрібен час. Натомість вони прийшли, одразу вв'язалися в бій і влізли в котел.
Вони відрізані водною перешкодою (Дніпро). З одного боку ЗСУ з потужною артилерією. Ми тримаємо під вогневим контролем усі три мости, вони відійти не можуть, зайти не можуть, постачати зброю та боєприпаси не можуть. Там в котлі 20 – 25 тисяч особового складу,
– наголосив військовий експерт.
Наступ триватиме
Наразі у ЗСУ вистачає боєприпасів для далекобійної артилерії. "Вони стріляють по всіх високовартісних цілях – по баржах, які доставляють зброю, по пунктах управління. І цей темп ми тримаємо", – підкреслив Нарожний. Ба більше, боєприпаси для HIMARS передбачені новим пакетом допомоги від США.
Немає жодних ознак, що цей наступ зупиниться. Шансів вижити у цього угрупування немає,
– сказав Нарожний.
Контрнаступ на Херсон: коротко
- Наприкінці серпня ЗСУ вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів на Херсонщині. Після цього в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ перейшли в наступ на Півдні.
- Там ворогові дуже "спекотно". Наш вогневий контроль випалює окупантів з цієї території.
- За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, для успішного наступу необхідно створити одне або кілька оперативно-стратегічних угруповань. Крім того, потрібне сучасне озброєння.
- У США вважають, що Україна може повернути Херсон до кінця року. Мовиться і про деокупацію Нової Каховки, де розташований канал, який постачає воду в окупований Крим.
- Нещодавно ЗСУ звільнили Високопілля, що на Херсонщині. Над селищем знову замайорів український прапор.
- Українські бійці вдарили по понтонній переправі та наведеному мосту. Мовиться про спорудження в районі Дар'ївки та Нової Каховки.
- ЗСУ мають успіхи як у позиційних атаках, так і за площею звільнених територій. В ОК "Південь" повідомляють, що йдеться про просування вглиб від 2 кілометрів до кількох десятків.
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