На Півдні росіяни замкнені в котлі. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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У котлі 20 – 25 тисяч російських військових

За словами Нарожного, росіяни перекинули свої елітні частини вдв, щоб вони їхали 500 з гаком кілометрів. Доїхати, розміститися, відпочити – на це потрібен час. Натомість вони прийшли, одразу вв'язалися в бій і влізли в котел.

Вони відрізані водною перешкодою (Дніпро). З одного боку ЗСУ з потужною артилерією. Ми тримаємо під вогневим контролем усі три мости, вони відійти не можуть, зайти не можуть, постачати зброю та боєприпаси не можуть. Там в котлі 20 – 25 тисяч особового складу,

– наголосив військовий експерт.

Наступ триватиме

Наразі у ЗСУ вистачає боєприпасів для далекобійної артилерії. "Вони стріляють по всіх високовартісних цілях – по баржах, які доставляють зброю, по пунктах управління. І цей темп ми тримаємо", – підкреслив Нарожний. Ба більше, боєприпаси для HIMARS передбачені новим пакетом допомоги від США.

Немає жодних ознак, що цей наступ зупиниться. Шансів вижити у цього угрупування немає,

– сказав Нарожний.

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