Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, на вулицях Херсона суттєво поменшало росіян.

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Куди тікають окупанти з Херсона

"Якщо раніше візуально на 10 херсонців припадало по одному карателю, то зараз люди розповідають про те, що помічають їх набагато рідше", – зазначив Молчанов.

За його словами, наразі неясно, куди поділися окупанти з херсонських вулиць.

Принаймні широкому загалу невідомо, де відсиджуються росіяни. Можливо, вони частково виселилися з комфортного Херсона і перейшли у намети біля Чорнобаївки,

– припустив активіст.

"Оселедцева тактика" росіян

Окупанти базуються біля Чорнобаївки навіть попри те, що ЗСУ систематично завдають ударів по цій території.

За словами Молчанова, росіяни облаштували свою базу біля аеропорту, змішавши правила воєнної науки та "логіку оселедців".

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"Оселедці у морі плавають разом. Якщо на них нападає хижак, він когось з'їсть, але решта втече. Так само поводяться росіяни на площі кілька квадратних кілометрів", – сказав активіст.

Як пояснив Молчанов, окупанти на полі під Чорнобаївкою вирили широкі траншеї, довкола яких звели земляні вали. У таких траншеях на значній відстані одне від одного росіяни розташували по одиниці військової техніки або по намету, де спить особовий склад.

Якщо по одному із таких місць є "прильот", то інші або не страждають зовсім, або менше шансів, що їх зачепить. Таке "розпорошення" дозволяє вижити решті. Це така "оселедцева" тактика росіян,

– розповів Молчанов.

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