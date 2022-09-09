Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, на улицах Херсона существенно уменьшилось количество россиян.

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Куда бегут оккупанты из Херсона

"Если раньше визуально на 10 херсонцев приходилось по одному карателю, то сейчас люди рассказывают о том, что замечают их гораздо реже", – отметил Молчанов.

По его словам, пока неясно, куда девались оккупанты с херсонских улиц.

По крайней мере, широким массам неизвестно, где отсиживаются россияне. Возможно, они частично выселились из комфортного Херсона и перешли в палатки возле Чернобаевки.

– предположил активист.

"Селедочная тактика" россиян

Оккупанты базируются возле Чернобаевки даже несмотря на то, что ВСУ систематически наносят удары по этой территории.

По словам Молчанова, россияне обустроили свою базу возле аэропорта, смешав правила военной науки и "логику сельдей".

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"Сельди в море плавают вместе. Если на них нападает хищник, он кого-то съест, но остальные убегут. Так же ведут себя россияне на площади несколько квадратных километров", – сказал активист.

Как пояснил Молчанов, оккупанты на поле под Чернобаевкой вырыли широкие траншеи, вокруг которых возвели земляные валы. В таких траншеях на значительном расстоянии друг от друга россияне разместили по единице военной техники или по палатке, где спит личный состав.

Если по одному из таких мест есть "прилет", то другие либо не пострадают совсем, либо меньше шансов, что их заденет. Такое "распыление" позволяет выжить остальным. Это такая "селедочная" тактика россиян,

– рассказал Молчанов.

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