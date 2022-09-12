А за последние 2 недели на Херсонщине освобождено около 500 квадратных километров. Деоккупацию территорий уже подтвердили на официальном уровне.

Внимание Украина освободила уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий

ВСУ освободили еще 5 поселков в Херсонской области

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в Херсонской области освобождены следующие населенные пункты: Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка.

Высокополье

Военный эксперт Константин Машовец объяснил, что "тактически Высокополье – это своеобразный плацдарм, который позволял российским войскам держать под огневым контролем Криворожскую ТЭС".

С Высокополья оккупанты обстреливали Зеленодольск, Сергеевку, Кошевое, Большую Костромку.

Высокополье занимает промежуточное село между Ивановкой и Осокоровкой. Оно расположено на дороге между этими населенными пунктами.

Если украинским военным удастся удержать Высокополье, это позволит контролировать прилегающие территории. Кроме того, ВСУ удалось сделать так, чтобы "российские войска оказались в полуокружении с трех сторон".

Нововознесенское

Белогорка

Миролюбовка

Отметим, что речь о Миролюбовке возле освобожденного ранее Высокополья. Не надо путать с Миролюбовкой, расположенной неподалеку от Чернобаевки и Херсона.

Ранее специалисты Института изучения войны (ISW) сообщали, что у Миролюбовки Херсонского района еще продолжаются бои.

Об освобождении Миролюбовки возле Высокополья начали сообщать еще 10 сентября, поэтому передовые позиции ВСУ могут сейчас продвинуться еще дальше.

Ранее Гуменюк сообщила, что российские военные оказались в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ, поэтому отдельные подразделения армии противника на Юге настроены на переговоры с украинскими бойцами.

Сухой Пруд

Эти населенные пункты на сегодняшний день полностью под украинским флагом. Также, по словам Натальи Гуменюк, освобожденная территория уже зачищена, однако там все еще продолжаются определенные мероприятия.

Почему освобождение этих поселков стратегически важно

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии 24 каналу отметил, что освобождение Высокополья, Нововознесенского, Белогорки, Миролюбовки и Сухого Ставка произошло несколько раньше. Сейчас же украинские военные провели там зачистку от оккупантов.

В целом ситуация в Херсонской области успешно развивается – украинские плацдармы понемногу расширяются.

Два плацдарма расширяются. А уничтожение северной группировки российских войск на правобережье Херсона идет по плану с освобождением территорий, –

добавил Свитан.

Враг паникует, потому что чувствует наступление ВСУ

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что наши военные держат под огневым контролем логистику захватчиков. Так, в ночь с 11 на 12 сентября ВСУ поразили еще 2 понтонные переправы врага у Дарьевского моста и в районе Новой Каховки.

Украинские воины на Херсонском направлении нанесли россиянам значительные потери в живой силе. В частности, 810 отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85% личного состава.

Российские оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. Чтобы спасти свою жизнь понемногу бегут с оккупированной Херсонщины. Интенсивное перемещение оккупантов на автобусах заметили в направлении оккупированного Крыма.

Важно! Оккупационная "власть" готовится бежать из Крыма. ФСБ приказало своим оккупантам разработать план "эвакуации" из-за прорыва линии обороны.

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