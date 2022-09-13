З кожним днем контрнаступу в мережі стає більше відео та фото того, як радісно українці зустрічають захисників України. Щемливим відео з Харківщини поділився і Сергій Стерненко.

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Люди раді захисникам України

Харківщина – одна з багатьох областей, які сильно постраждали від повномасштабної війни. Деякі її території були окуповані ще від 24 лютого, тож жителі не можуть стримати емоцій, коли бачать, як ЗСУ виганяють з українських земель окупантів.

Я не думала, що таке колись буде! Чого хоча б один не зупиниться,

– зі сльозами ділиться емоціями українка.

Жінки за кадром плачуть від радості та сміються, вигукуючи машинам ЗСУ, які проїжджають повз, "Слава Україні".

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Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: останні новини

13 вересня появилась інформація, що за добу українська армія встановила контроль над 8 населеними пунктами Харківщини. Над Ізюмом, Бугаївкою, Чистоводівкою, Липчанівкою, Капитолівкою, Левківкою, Співаківкою та Кам'янкою тепер знову український прапор.

У районах, звідки вигнали ворога, знову появився український мобільний зв’язок.

12 вересня під контролем України опинилась і частина держкордону. Українським військовим вдалося деокупувати та зачистити весь Північний схід області.

У ході визволення територій України військові взяли у полон тисячі окупантів, серед яких немало й офіцерів. Це значно поповнило обмінний фонд, завдяки якому ми зможемо повертати додому українців.

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