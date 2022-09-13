Станом на 12 вересня на звільнених територіях вже з'явився український зв'язок. Євген Єнін – перший заступник міністра внутрішніх справ – в ефірі телемарафону розповів деталі про ситуацію на Харківщині, інформує 24 канал.

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За добу ЗСУ встановили контроль над такими населеними пунктами:

Ізюм;

Бугаївка;

Чистоводівка;

Липчанівка;

Капитолівка;

Левківка;

Співаківка;

Кам'янка.

Також українські захисники звільнили такі населені пункти:

Богородичне;

Стрілеча;

Вербівка;

Тернова;

Варварівка;

Ізбицьке;

Стариця.

Звільнена Харківщина: карта

Деталі про зачистку

На деокупованих територіях Харківської області триває зачистка. Зокрема, виявляють переодягнутих окупантів. За словами Єніна:

організували роботу додаткових блокпостів;

посилили напрямок реагування рятувальників;

залучили резервні підрозділи – мовиться про понад 1000 людей та 50 одиниць техніки.

Єнін повідомив, що на звільнених територіях вже зафіксували понад 40 воєнних злочинів.

Окупанти робили все, щоб приховати злочини. йдеться про спалення документації, приховування тіл, це і низка інших речей, які наразі досліджують слідчі з вибухотехніками,

– наголосив Єнін.

ЗСУ звільнили вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – у соцмережі повідомила, що станом на 12 вересня Україна звільнила вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій. Українців новина дуже втішила. У коментарях захисникам залишили багато теплих вдячних слів.

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