Відповідну інформацію повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий. Він у коментарі пояснив, чого досягнули наші військові з допомогою звільнених територій.

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ЗСУ пояснили, чому наступ на Харківщині був успішний

За словами речника східного угруповання військ контрнаступ українських військ на Харківщині був детально спланований.

Сергій Череватий розповів, що до успіху призвела сукупність фактів:

задум генерального командування ЗСУ;

детальне планування операції;

обманні маневри;

найнеочікуваніші для ворога місця прориву;

а також, безперечно, бойовий дух українських військових.

За словами речника, контрнаступ мав вирішальне значення, адже саме це дозволило:

ЗСУ перекреслили плани росіян просунутися до Барвінкового та Слов'янська та оточити українське угруповання військ на Донбасі;

відбити ворога від такого важливого військового і промислового центру, тобто від Харкова. Ба більше, це унеможливило його артилерійські обстріли.

Важливо й те, що контрнступ дозволив "зламати моральний дух росіян, які хвалилися, що за 2 – 3 дні візьмуть Київ". Натомість за декілька днів втекли.

Плани звільнити повністю всю Україну є, планомірно готуються операції. Тут важливий аспект – західна допомога, яку ми швидко освоюємо,

– пояснив Сергій Череватий.

ЗСУ звільнили майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила ввечері 12 вересня, що ЗСУ вдалось звільнили тисячі квадратних кілометрів української землі.

Майже 6 тисяч квадратних кілометрів,

– лаконічно написала Маляр.

Володимир Зеленський 10 вересня розповів, що наші захисники та захисниці ціною неймовірних зусиль лише за першу декаду вересня звільнили 2 тисячі кілометрів української землі.

Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – втікати,

– сказав президент.

Також Володимир Зеленський звернувся й до окупантів та сказав, що ті, хто боїться повертатися до росії, можуть здатися у полон. Адже Україна гарантує їм дотримання прав відповідно до Женевської конвенції.

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