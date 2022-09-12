Соответствующую информацию сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. Он в комментарии объяснил, чего добились наши военные с помощью освобожденных территорий.

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ВСУ объяснили, почему наступление на Харьковщине было успешным

По словам спикера восточной группировки войск, контрнаступление украинских войск на Харьковщине было детально спланировано.

Сергей Череватый рассказал, что к успеху привела совокупность фактов:

замысел генерального командования ВСУ;

детальное планирование операции;

обманные маневры;

самые неожиданные для врага места прорыва;

а также, безусловно, боевой дух украинских военных.

По словам спикера, контрнаступление имело решающее значение, ведь именно это позволило:

ВСУ перечеркнуть планы россиян продвинуться в Барвенково и Славянск и окружить украинскую группировку войск на Донбассе;

отразить врага от столь важного военного и промышленного центра, то есть от Харькова. Более того, это сделало невозможным его артиллерийские обстрелы.

Важно и то, что контрнаступление позволило "сломать моральный дух россиян, которые хвастались, что за 2 – 3 дня возьмут Киев". Взамен за несколько дней сбужали.

Планы освободить полностью всю Украину есть, планомерно готовятся операции. Здесь важный аспект – западная помощь, которую мы быстро осваиваем,

– объяснил Сергей Череватый.

ВСУ освободили почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила вечером 12 сентября, что ВСУ удалось освободить тысячи квадратных километров украинской земли.

Почти 6 тысяч квадратных километров,

– лаконично написала Маляр.

Владимир Зеленский 10 сентября рассказал, что наши защитники и защитницы ценой невероятных усилий только за первую декаду сентября освободили 2 тысячи километров украинской земли.

Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет – показывает спину. И, наконец, это неплохой выбор для них – бежать,

– сказал президент.

Также Владимир Зеленский обратился и к оккупантам и сказал, что боящиеся возвращаться в россию могут сдаться в плен. Ведь Украина гарантирует им соблюдение прав в соответствии с Женевской конвенцией.

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