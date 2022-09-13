По состоянию на 12 сентября на освобожденных территориях уже появилась украинская связь. Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел – в эфире телемарафона рассказал детали о ситуации в Харьковской области, информирует 24 канал.

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За сутки ВСУ установили контроль над следующими населенными пунктами:

Изюм;

Бугаевка;

Чистоводовка;

Липчановка;

Капитолевка;

Левковка;

Спеваковка;

Каменка.

Также украинские защитники уволили следующие населенные пункты:

Богородичное;

Стрелечья;

Вербовка;

Терновая;

Варваровка;

Избицкое;

Старица.

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Подробности о зачистке

На деоккупированных территориях Харьковской области идет зачистка. В частности, выявляют переодетых оккупантов. По словам Енина:

организовали работу дополнительных блокпостов;

усилили направление реагирования спасателей;

привлекли резервные подразделения – говорится о более чем 1000 людях и 50 единицах техники.

Енин сообщил, что на освободившихся территориях уже зафиксировали более 40 военных преступлений.

Оккупанты делали все, чтобы скрыть преступления. Речь идет о сожжении документации, сокрытии тел, это и ряд других вещей, которые исследуют следователи со взрывотехниками,

– подчеркнул Енин.

ВСУ освободили уже почти 6 тысяч квадратных километров

Анна Маляр – заместитель министра обороны – в соцсети сообщила, что по состоянию на 12 сентября Украина освободила уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий. Украинцев новость очень обрадовала. В комментариях защитникам оставили много теплых благодарных слов.

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