Балаклія перебувала під окупацією російської армії з 2 березня. Як зараз виглядає місто – дивіться у відео 24 каналу.

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Як виглядає звільнена Балаклія

Балаклія стала першим містом з якого розпочалося гучне та блискавичне звільнення Харківщини. Радісну новину 8 вересня повідомив президент Володимир Зеленський, а вже через 2 дні – в місті підняли український прапор.

Зараз дорогою до населеного пункту – справжня виставка російської військової техніки. Танки, КамАЗи та інша техніка з позначками окупантів так і залишилася стояти на дорозі до Балаклії. Біля них – розбиті автомобілі й таблички, які попереджають про міни.

Місцеві мешканці досі, коли бачать українських військових, радісно їм махають. Вони щасливі, що нарешті можуть повернутися до вільного життя і дякують за це своїм захисникам.

Наслідки окупації Балаклії: відео, як виглядає місто

Глава Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що на початку повномасштабної війни багато мешканців Балаклії зникли безвісти. Інформації про них нема досі. Раніше у місті мешкали 28 тисяч людей, а зараз – 8 – 10 тисяч. За словами Масельського, усі школи, амбулаторії та лікарні вщент знищені.

Наразі у Балаклії розбирають завалами й дістають з-під них тіла людей. Влада міста посилено працює над його відновленням.

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