З мешканцями звільненої від ворога Балаклії поспілкувалася кореспондентка 24 каналу Анна Черненко. Їй розповіли, як місцеві виживали під гнітом російської агресії.

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Роботи не було, а їжі ледве вистачало

Один з мешканців розповів, що можливості працювати у мешканців Балаклії не було. Він зауважив, що бодай якась робота збереглася хіба в адміністрації. Її колишні чиновники займалися гуманітаркою. Спочатку мовилося про українську та російську, а вже з 6 травня – лише про російську.

Гуманітарка від росіян була надзвичайно бідною. Мешканцям видавали 3 – 4 банки консерви на 3 тижні. Крім того, на руки можна було отримати по кілограму трьох різних круп. Що стосується хліба, то в окупованій Балаклії давали по пів буханки на цілий тиждень. Це єдине, що отримували місцеві від "асвабадітєлєй".

Придбати нема за що. Адже ніде заробити. На ринку було багато продуктів, але ціни були у 2 – 3 рази вищими за довоєнні,

– наголосив місцевий мешканець.

Він додав, що і сам, і його знайомі вижили завдяки місцевим фермерам. Вони продавали молоко по 5 – 10 гривень. Іноді взагалі безплатно його роздавали.

Місцевих також ув'язнювали

На жаль, були й ті, кого окупанти ув'язнювали. Раніше ми розповідали про чоловіка, котрий став бранцем загарбників на цілих 46 днів.

Артем розповів, що одного дня до його дому завітали російські військові, щоб провести обшук. Вони рилися в особистих речах. І саме під час цього знайшли фото його брата, на якому той позує у формі. Його затримали, зав'язали очі, катали містом, а після цього завезли до в'язниці.

У камері Артем сидів разом зі ще п'ятьма людьми. Вбиральні не було. А до туалету водили рівно двічі на день – о 06:00 та о 18:00. Якщо потрібно було спорожнити сечовий міхур, то для цього використовували 5-літрову пляшку.

Годували двічі на день. Каша без солі, без нічого. Ну, іноді в обід траплявся суп, це якщо солдати не доїли. Це таке свято було. І то бувало, що на камеру закинуть решту супу: тарілку чи дві. По 3 ложки по колу пустили на всіх, ну і все,

– сказав чоловік.

В таких умовах, переживаючи постійні тортури, він провів 46 днів.

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