8 вересня назавжди залишиться в історії Балаклії. Адже саме тоді наші військові звільнили місто від російських окупантів. Про це в ефірі національного телемарафону заявила секретарка Балакліївської міської ради Оксана Бондар.

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У місто возять ліки й продукти, світла й води немає

Зараз у місті працюють гуманітарні штаби. На жаль, є багато руйнацій. Через ворожі обстріли у Балаклії нема світла і води, частково зруйнований газопровід. За словами секретарки, є надія, що котельні вдасться відновити, щоб у будинках місцевих мешканців було тепло.

До речі, у місті вже з'явився мобільний зв'язок від "Київстару".

Зараз робимо все, щоб відновити інфраструктуру. Учора в місто приїжджав голова ОВА Олег Синєгубов і сказав, що все буде добре. Балаклія – це перлина Слобожанщини, дуже гарне місто, яке опинилося в такій ситуації,

– зазначила Бондар.

Зараз українські військові привозять у Балаклію продукти та ліки. Чиновниця вважає, що незабаром мешканцям, які виїхали з міста, можна буде повернутися. Вона переконана, що все знищене вдасться відновити.

"Росіяни понесуть відповідальність, друзями ми їх більше ніколи не назвемо", – наголосила секретарка міськради.

Головне про звільнення Балаклії

Українські військові розгромили в Балаклії службовців "собр". Окупанти опинилися в оточенні.

Втікаючи, на дорогах у місті росіяни залишили величезну кількість своєї техніки.

Інформацію про звільнення Балаклії ввечері 8 вересня офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський. Він опублікував відео, як наші військові підіймають український прапор у місті.

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