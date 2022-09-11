8 сентября навсегда останется в истории Балаклеи. Ведь именно тогда наши военные освободили город от российских оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона заявила секретарь Балаклеевского городского совета Оксана Бондарь.

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В город возят лекарства и продукты, света и воды нет

В настоящее время в городе работают гуманитарные штабы. К сожалению, есть много разрушений. Из-за вражеских обстрелов в Балаклее нет света и воды, частично разрушен газопровод. По словам секретаря, есть надежда, что котельную удастся восстановить, чтобы в домах местных жителей было тепло.

Кстати, в городе уже появилась мобильная связь от "Киевстара".

Теперь делаем все, чтобы восстановить инфраструктуру. Вчера в город приезжал председатель ОВА Олег Синегубов и сказал, что все будет хорошо. Балаклея – это жемчужина Слобожанщины, очень красивый город, оказавшийся в такой ситуации,

– отметила Бондарь.

Сейчас украинские военные привозят в Балаклею продукты и лекарства. Чиновница считает, что вскоре выехавшим из города жителям можно будет вернуться. Она уверена, что все уничтоженное удастся восстановить.

"Россияне понесут ответственность, друзьями мы их больше никогда не назовем", – подчеркнула секретарь горсовета.

Главное об уходе Балаклеи

Украинские военные разгромили в Балаклее служащих "собр". оккупанты оказались в окружении.

Убегая, на дорогах в городе россияне оставили огромное количество своей техники.

Информацию об освобождении Балаклеи вечером 8 сентября официально подтвердил президент Владимир Зеленский. Он опубликовал видео, как наши военные поднимают украинский флаг в городе.

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