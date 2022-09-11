Цей неймовірний момент зняли наші захисники, які здирали плакат окупантів. Згодом відео поширили й на сторінці Повітряних сил ЗСУ.

Важливо У Балаклії офіційно підняли державний прапор України

Окупанти намагалися здерти Кобзаря

Службовці після звільнення міста почали позбуватися жалюгідної пропаганди росії. Одне із зображень на білборді було погано наклеєне, тому полотно зірвалося одразу все.

Під ним якраз був вірш Кобзаря. Після окупації міста росіяни намагалися пошкодити зображення, проте змогли лише подерти папір на портреті Шевченка, а ось вірш залишився цілим. Там був уривок із твору "Кавказ":

"Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава,

І воля святая!"

Вірш Шевченка під пропагандою росіян: дивіться відео

До сліз і мурах по шкірі,

– описали це відео в мережі.

Головне про звільнення Балаклії

Українська армія зайшла в місто 8 вересня. Бої там перетворили на справжній розгром окупантів, який згодом назвали "помстою за Іловайськ".

Зокрема, показовим було й взяття в оточення російських службовців "собр". Мовиться про самарський і башкирський загони поліції.

Коли українські воїни підняли прапор України над містом, це підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він подякував воїнам за героїчну боротьбу.

Напередодні – у Міноборони показали нові кадри зі звільненої Балаклії: дивіться відео