С жителями освобожденной от врага Балаклеи пообщалась корреспондентка 24 канала Анна Черненко. Ей рассказали, как местные выживали под гнетом российской агрессии.

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Работы не было, а еды едва хватало

Один из жителей рассказал, что возможности работать у жителей Балаклеи не было. Он отметил, что хоть какая-то работа сохранилась разве что в администрации. Ее бывшие чиновники занимались гуманитаркой. Сначала говорилось об украинской и российской, а уже с 6 мая – только о российской.

Гуманитарка от россиян была чрезвычайно бедная. Жителям выдавали 3 – 4 банки консервы на 3 недели. Кроме того, на руки можно было получить по килограмму трех разных круп. Что касается хлеба, то в оккупированной Балаклее давали по полбуханки на целую неделю. Это единственное, что получали местные от "освободителей".

Приобрести не за что. Негде ведь заработать. На рынке было много продуктов, но цены были в 2 – 3 раза выше довоенных,

– подчеркнул местный житель.

Он добавил, что и сам и его знакомые выжили благодаря местным фермерам. Они продавали молоко по 5 – 10 гривен. Иногда вообще бесплатно его раздавали.

Местных также заключали в тюрьму

К сожалению, были и те, кого оккупанты заключили в тюрьму. Ранее мы рассказывали о мужчине, который стал пленником захватчиков на целых 46 дней.

Артем рассказал, что однажды в его дом пришли российские военные, чтобы провести обыск. Они рылись в личных вещах. И именно во время этого нашли фотографию его брата, на котором тот позирует в форме. Его задержали, завязали глаза, катали по городу, а после этого отвезли в тюрьму.

В камере Артем сидел вместе с еще пятью людьми. Уборной не было. А в туалет водили ровно дважды в день – в 06:00 и 18:00. Если нужно было опорожнить мочевой пузырь, то для этого использовали 5-литровую бутылку.

Кормили дважды в день. Каша без соли, без ничего. Ну, иногда в обед случался суп, это если солдаты не доели. Это такой праздник был. И то бывало, что на камеру забросят оставшийся суп: тарелку или две. По 3 ложки по кругу пустили на всех, ну и все,

– сказал мужчина.

В таких условиях, переживая постоянную пытку, он провел 46 дней.

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