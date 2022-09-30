Ввечері 29 вересня росіяни атакували транспортне підприємство у Дніпрі. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що під завалами знайшли мертву людину.

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Наслідки удару по Дніпрі

Відомо, що окупанти стріляли з "Іскандерів". Одразу стало відомо про одного загиблого та двох постраждалих. 30 вересня Резніченко повідомив про другу жертву обстрілів. Окрім того, кількість постраждалих зросла до п'яти.

Тіло другого загиблого щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського "Іскандера",

– написав голова Дніпропетровської ОВА.

Також, за його словами, рятувальники продовжують шукати ще одного робітника підприємства, який зник вночі.

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Важлива інформація про обстріли Дніпра

Мер міста Бори Філатов заявив, що окрім людських жертв, згоріло понад 100 автобусів, що були на підприємстві.

В Офісі Президента відреагували на ворожу атаку. Керівник ОП Андрій Єрмак сказав, що росіяни воюють з мирними людьми, адже зазнають поразок на фронті. Загарбники обстрілюють електричні станції, житлові будинки, зупинки громадського транспорту та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Це свідчить про їхню "моральну слабкість".

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Окрім того, у ніч проти 29 вересня окупанти також обстріляли Дніпро. У результаті загинула ціла сім'я – матір, бабуся та двоє дітей. Відомо, що батько загиблої сім'ї зараз воює під Лиманом, що на Донеччині.

Пізніше у мережі з'явилось фото собаки, яка втратила своїх господарів і лежить на руїнах дому. Пса звати Крим, ветеринари йому вкололи медикаменти, щоб нормалізувати стан.