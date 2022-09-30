Вечером 29 сентября россияне атаковали транспортное предприятие в Днепре. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что под завалами нашли мертвого человека.

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Последствия удара по Днепру

Известно, что оккупанты стреляли из "Искандеров". Сразу стало известно об одном погибшем и двух пострадавших. 30 сентября Резниченко сообщил о второй жертве обстрелов. Кроме того, количество пострадавших выросло до пяти.

Тело второго погибшего только что нашли под завалами на транспортном предприятии в Днепре. Там идет поисковая операция после ночного удара российского "Искандера",

– написал глава Днепропетровской ОВА.

Также, по его словам, спасатели продолжают искать еще одного рабочего предприятия, пропавшего ночью.

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Важная информация об обстрелах Днепра

Мэр города Борис Филатов заявил, что кроме человеческих жертв, сгорело более 100 автобусов, находившихся на предприятии.

В Офисе Президента отреагировали на атаку противника. Руководитель ОП Андрей Ермак сказал, что россияне воюют с мирными людьми, ведь терпят поражение на фронте. Захватчики обстреливают электрические станции, жилые дома, остановки общественного транспорта и другие объекты гражданской инфраструктуры. Это свидетельствует об их "нравственной слабости".

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Кроме того, в ночь на 29 сентября оккупанты также обстреляли Днепр. В результате погибла целая семья – мать, бабушка и двое детей. Известно, что отец погибшей семьи сейчас воюет под Лиманом в Донецкой области.

Позже в сети появилось фото собаки, которая потеряла своих хозяев и лежит на развалинах дома. Пса зовут Крым, ветеринары ему укололи медикаменты, чтобы нормализовать состояние.