Российских оккупантов надо "дожать и разбить". Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Реакция ОП на удар по Днепру

"Искандер" по автобусам. Электрические подстанции. Жилые дома, остановки транспорта, мирные люди… Какие еще нужны доказательства моральной слабости врага – на поле боя они полны нули. И воюют только с мирными людьми,

– отметил Ермак.

Он подчеркнул, что россиянам никогда не удастся нас сломать, потому что с каждым ударом мы все злее.

"Дожмем и разобьем всех. Слава Украине", – добавил руководитель ОП.



Оккупанты ударили ракетами по Днепру / Фото Андрей Ермак

Ракетный обстрел Днепра: что известно

Вечером 29 сентября оккупанты нанесли ракетный удар "Искандерами" по Днепру.

В результате удара один человек погиб и пятеро ранены.

Также сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. Изуродовано несколько административных зданий, четыре пятиэтажки, гимназию, магазин, легковые автомобили.

Напомним, ранее россияне уже обстреливали Днепр. В результате ракетного удара погибла целая семья – бабушка, мать и двое детей.

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