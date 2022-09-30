Російських окупантів треба "дотиснути та розбити". Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Реакція ОП на удар по Дніпру
"Іскандер" по автобусах. Електричні підстанції. Житлові будинки, зупинки транспорту, мирні люди… Які ще потрібні докази моральної слабкості ворога - на полі бою вони повні нулі. І воюють тільки з мирними людьми,
– зазначив Єрмак.
Він наголосив, що росіянам ніколи не вдасться нас зламати, тому що з кожним ударом ми все зліші.
"Дотиснемо та розіб'ємо всіх. Слава Україні", – додав керівник ОП.
Окупанти вдарили ракетами по Дніпру / фото Андрій Єрмак
Ракетний обстріл Дніпра: що відомо
- Увечері 29 вересня окупанти завдали ракетного удару "Іскандерами" по Дніпру.
- Внаслідок удару одна людина загинула і п’ятеро поранені.
- Також згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. Понівечено декілька адміністративних будівель, чотири п'ятиповерхівки, гімназію, магазин, легкові автівки.
Нагадаємо, раніше росіяни вже обстрілювали Дніпро. Внаслідок ракетного удару загинула ціла родина – бабуся, мати та двоє дітей.
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