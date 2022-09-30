Російських окупантів треба "дотиснути та розбити". Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Реакція ОП на удар по Дніпру

"Іскандер" по автобусах. Електричні підстанції. Житлові будинки, зупинки транспорту, мирні люди… Які ще потрібні докази моральної слабкості ворога - на полі бою вони повні нулі. І воюють тільки з мирними людьми,
– зазначив Єрмак.

Він наголосив, що росіянам ніколи не вдасться нас зламати, тому що з кожним ударом ми все зліші.

"Дотиснемо та розіб'ємо всіх. Слава Україні", – додав керівник ОП.


Окупанти вдарили ракетами по Дніпру / фото Андрій Єрмак

Ракетний обстріл Дніпра: що відомо

Нагадаємо, раніше росіяни вже обстрілювали Дніпро. Внаслідок ракетного удару загинула ціла родина – бабуся, мати та двоє дітей.

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