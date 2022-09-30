Російських окупантів треба "дотиснути та розбити". Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Важливо Є загиблий і поранені: влада розповіла про наслідки нічного прильоту "Іскандерів" у Дніпро

Реакція ОП на удар по Дніпру

"Іскандер" по автобусах. Електричні підстанції. Житлові будинки, зупинки транспорту, мирні люди… Які ще потрібні докази моральної слабкості ворога - на полі бою вони повні нулі. І воюють тільки з мирними людьми,

– зазначив Єрмак.

Він наголосив, що росіянам ніколи не вдасться нас зламати, тому що з кожним ударом ми все зліші.

"Дотиснемо та розіб'ємо всіх. Слава Україні", – додав керівник ОП.



Окупанти вдарили ракетами по Дніпру / фото Андрій Єрмак

Ракетний обстріл Дніпра: що відомо

Увечері 29 вересня окупанти завдали ракетного удару "Іскандерами" по Дніпру.

Внаслідок удару одна людина загинула і п’ятеро поранені.

Також згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. Понівечено декілька адміністративних будівель, чотири п'ятиповерхівки, гімназію, магазин, легкові автівки.

Нагадаємо, раніше росіяни вже обстрілювали Дніпро. Внаслідок ракетного удару загинула ціла родина – бабуся, мати та двоє дітей.

Варте уваги – Росія обстріляла "Ураганами" Дніпропетровщину: дивіться відео