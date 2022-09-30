Після обстрілу міста колаборант Владмір Рогов написав у своєму телеграм-каналі про серію вибухів. Зрадник не приховував, що саме російські війська здійснили атаку.

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Загарбники випустили 16 ракет по місту, у результаті загинуло понад два десятки людей, ще понад 60 – постраждало. Відомо, що усі жертви обстрілу – цивільні, серед них є діти.

Зрозумівши масштаби катастрофи, колаборант Рогов одразу ж написав про те, що винні в усьому Збройні Сили України. Зрадника не збентежило те, що його перша заява суперечить другій.

Цинічності цій ситуації додає ще той факт, що у своєму першому дописі Владімір побажав запоріжцям "мирного неба над головою" та збрехав про те, що "високоточні ракети" не загрожують мирному населенню.



Зрадник Рогов написав про те, що росіяни обстріляли Запоріжжя / Скриншот з телеграму Владіміра Рогова



Заява Рогова, у якій він звинувачує Україну в обстрілі міста / Скриншот з телеграму Владіміра Рогова

Як росіяни б'ють по "стратегічних об'єктах", вбиваючи цивільних

У своєму телеграм-каналі міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров виставив відео, у якому прокоментував цю ситуацію. Він наголосив, що країна-окупантка одразу визнала, що її ціллю є мирне населення України.

Ворог відразу відзвітував, що поцілив високоточною зброєю в "стратегічний об'єкт". Тож знищення мирних жителів є стратегією Росії,

– заявив Федоров.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після цієї трагедії заявив, що "так можуть чинити лише терористи". За його словами, Росія лютує через поразки на фронті. Кремлю нічого не залишається робити, як забирати життя мирних жителів.

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