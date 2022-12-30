Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его мнению, в стране-агрессоре уже идет гражданская война, но не между демократами и консерваторами. Это новый ее тип – между бандами преступников, делящих огромную собственность.

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Феномен частных армий

По его словам, Евгений Пригожин создал свою собственную армию – ЧВК "Вагнер" для того, чтобы в послевоенной России поделить собственность.

Допустим, ВСУ завтра взяли Мелитополь, вышли к Азовскому морю. Все в Москве рушится, Путин ушел, упала вся система власти тех 20 – 30 человек, которые управляли в Кремле. Эти люди обладают огромной собственностью – триллионами долларов, и эти деньги останутся бесхозными,

– считает публицист.

Он отметил, что если эта собственность будет в денежных знаках, особенно в иностранной валюте, то их заморозят в иностранных банках и конфискуют, а затем передадут Украине в качестве репарации.

"Но остаются большие активы – запасы сырья, никелевые и алюминиевые заводы и прочее. И когда власть упадет, появятся многие желающие завладеть этими богатствами. Поэтому и возник этот феномен частных армий", – считает он.

Пригожин чувствует свою силу

По мнению Пионтковского, частные армии государству не нужны.

"Сталин был большим преступником, но он не создавал частные армии. Воевала вся армия страны. И сегодня для борьбы с "фашистской", как говорят в Кремле, Украиной частные армии тоже не нужны", – рассказал он.

Собеседник отметил, что их создают для последующей войны. Ведь в России уже понимают, что эту войну они проиграли и после нее начнется настоящая.

И когда Пригожин поддерживает зека из ЧВК "Вагнер", обвиняющего главу российского Генштаба в том, что военные получают недостаточное количество боеприпасов, это уже объявление этой войны.

– заметил он.

По словам публициста, в любой нормальной стране после таких заявлений вагнеровца бы уже давно арестовали. Но Пригожин знает, что власти этого не сделают, поэтому он чувствует свою силу.

"У Пригожина большая армия преступников. Они сегодня немного поворовали по украинским городам – стиральные машины, холодильники. А завтра пойдут на Рублевку, а послезавтра – на никелевой комбинат в Дерипаске или Потанину (российские олигархи – 24 Канал). Вот что разворачивается в России ", – считает он.

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Кадыров не ограничится Чечней

Пионтковский заметил, что главная функция государства – монополия на насилие, однако Россия уже ее потеряла.

Кадыров – это иной случай, чем Пригожин. Вряд ли глава Чечни охотно будет участвовать в борьбе за власть и деньги в России. Его заинтересованность в другом,

– подчеркнул он.

Публицист отметил, что Кадыров всегда себя вел как лидер независимой страны. И его армия – это армия будущего государства.

"Думаю, он не ограничится Чечней и попытается разобраться со своими кавказскими соседями. Такие процессы продолжаются по всей России, поэтому Пригожин и Кадыров – это только два ярких примера", – резюмировал Пионтковский.

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