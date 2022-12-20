Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Запад хочет провести контролируемую капитуляцию России.

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США боятся скорой победы Украины

По мнению публициста, в США опасаются неуправляемого распада России.

"В 1991 году Джордж Буш-старший бегал по Верховной Раде Украины и кричал, чтобы ни в коем случае не провозглашали независимость, потому что что же произойдет – Россия распадется. Тогда был фейковый распад – Россия сохранила достаточное влияние в Украине, все майданы боролись против этого. Сейчас угроза более серьезная", – считает Пионтковский.

Публицист предположил, что западные партнеры не предоставляют ВСУ весь "джентльменский набор" вооружения, о котором недавно говорил Валерий Залужный, потому что это будет означать скорую победу Украины, обвал российских властей и уход не только Путина, но и всей верхушки.

На всей территории, растертой на 11 часовых поясов, начнется безвластие, русская смута, частные армии Пригожина, Кадырова, Рогозина. Вы представляете, что это такое? Поэтому давайте контролируемую капитуляцию сделаем. Как ни будь потихоньку, не сразу,

– объяснил Пионтковский.

По словам публициста, такие опасения регулярно освещаются американской прессой, в частности, известным экспертом, эксгенеральным секретарем США Генри Киссинджером.

"Статья Киссинджера называется "Как нам предотвратить распад России". И он предлагает посоветовать украинцам пойти на контролируемый, постепенный распад России. Он ошибается дважды. Во-первых, украинцы не пойдут на контролируемый распад России, их не удастся уговорить. Во-вторых, ничем в России управлять не удастся. Она без внешнего влияния распалась в 1991 году, так же она распадется и в 2023 году», – уверен Андрей Пионтковский.

Спасти Россию от распада не удастся

По словам российского публициста, он не предрекает распада России и не ждет с удовольствием. Но развал неизбежен, поскольку общество в России расколото.

"После поражения в этой войне выяснится, что в России триллионы "ничьей" собственности. В России нет частной собственности. Она вся распределена "по понятиям", по отношениям с властью. И Путин, как разводящий, все регулирует: этого миллиардера до тюрьмы, а этому – разрешить взять ЮКОС и т.д.", – рассказал Андрей Пионтковский.

По мнению российского публициста, главная задача – территориальная целостность Украины и гарантии ее безопасности от "бардака, который будет проходить на территории бывшей Российской империи".

Гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО, а спасти Россию ни нам, ни вам, господин Киссинджер, не удастся,

– подытожил Пионтковский.

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