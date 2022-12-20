В частности, говорили о рисках в сфере кибербезопасности. В администрации президентки Молдовы сообщили, что руководители профильных учреждений отчитались о мерах, предпринятых для укрепления потенциала киберзащиты государства.

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Также обсудили мониторинг и реагирование на кибератаки, законодательные изменения, которые были бы полезны в этой сфере.

Получили рекомендации по тому, как оптимизировать процессы кибербезопасности, как реорганизовать систему мониторинга и реагирования на кибератаки,

– говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре ряд ресурсов молдавских чиновников пострадали от вмешательства хакеров. Хакеры сломали официальные телеграмм-каналы Президентки Молдовы Маи Санду и вице-премьера Андрея Спину и опубликовали там сообщения о якобы коррупции в госорганах.

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