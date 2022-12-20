Зокрема, говорили про ризики у сфері кібербезпеки. В адміністрації президентки Молдови повідомили, що керівники профільних установ відзвітували про заходи, вжиті для зміцнення потенціалу кіберзахисту держави.
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Про що говорили на засіданні Вищої ради безпеки
Також обговорили моніторинг та реагування на кібератаки, законодавчі зміни, які були б корисними у цій сфері.
Отримали рекомендації щодо того, як оптимізувати процеси кібербезпеки, як реорганізувати систему моніторингу та реагування на кібератаки,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, у листопаді низка ресурсів молдовських посадовців постраждали від втручання хакерів. Хакери зламали офіційні телеграм-канали Президентки Молдови Маї Санду та віцепрем'єра Андрія Спину і опублікували там повідомлення про нібито корупцію в держорганах.
Росія планує вторгнення до Молдови
- Росія готує нове вторгнення, країна-терористка планує наступ до Молдови у 2023 році.
- Про це заявив директор Служби розвідки та безпеки Александр Мустяца. За словами чиновника, аналізуються кілька сценаріїв, у яких Москва спробує включити наземне вторгнення через Північ України у напрямку Молдови.
- Він заявив, що наразі питання не в тому, чи Росія розпочне новий наступ на Молдову, а в тому, "коли це відбудеться". Александр Мустяца зазначив, що йдеться про січень, лютий або березень і квітень.
- За його інформацією, найбільший склад боєприпасів у Європі, який у селі Колбасна в Придністров'ї, охороняється росіянами з максимальною пильністю. Однією із гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.
- Росія неодноразово прямо погрожувала Молдові, зокрема через зближення Кишинева та ЄС. Глава російського МЗС Сєргєй Лавров попереджав, що будь-які дії Молдови щодо невизнаного Придністров'я вважатимуться нападом на Росію.