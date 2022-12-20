Сомнительный запас прочности

Ой, да ладно, серьезно? В первую очередь напомню, что российского контингента в Приднестровье – примерно 1 700 личного состава. Это, по существу, две БТГр. Незаконных вооруженных формирований на территории Приднестровья – примерно 7,5 тысячи, или 9 БТГр. То есть суммарно потенциал противника – 11 БТГр. Но есть нюанс.

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Нюанс в том, что это нельзя считать батальонно-тактическими группами, поскольку у них нет штатной комплектации по технике. При этом даже та техника, что числится на вооружении незаконных вооруженных формирований "ПМР", не вся боеспособна и частично в непригодном для использования состоянии.

И если представить, что эта группировка, которую сложно назвать ударной, вторгнется в Украину, то ее полное уничтожение займет от двух недель до месяца.

Угроза для Молдовы

С другой стороны, как бы это смешно ни звучало, но эта группа войск представляет серьезную угрозу Молдове, поскольку является более боеспособной силой, чем молдавская армия. И в этом и есть угроза для нас.

Сейчас Молдову расшатывают агенты Кремля, но это расшатывание вполне может выйти за пределы социально-политической составляющей и приобрести военный характер – смена власти посредством интервенции через Приднестровье.

К примеру, незаконным вооруженным формированиям "ПМР" совсем не трудно захватить аэродром Меркулешти, для выхода на Бельцы и отрезания северной Молдовы от центра, с выходом ударной группы на Кишинев.

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И не забываем, что между Молдовой и Россией есть транзитное авиационное сообщение, с помощью которого Кишинев регулярно принимает россиян, принадлежность которых к туристам не очевидна и сомнительна.

Да, для Украины на нынешнем этапе угрозы со стороны Приднестровья нет, точнее она минимальна. Но вот угроза самой Молдове. По этому поводу я не был бы столь спокоен.

Что ж, теперь в Молдове об этом стали говорить вслух. Но говорить о том, что молдавский страус достал голову из песка, рано. Впрочем, как бы ни было поздно...