Бумажка от путинского законотворца

Группу авторов законопроекта №246425-8 "О применении положений уголовного кодекса Российской Федерации и уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей" возглавляет Павел Крашенников, президентский канцеляр, из-под пера которого в очередной раз выходит закон, не имеющий ничего общего с правом.

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Крашенников был назначен на должность с целью "легализовать" дискриминационные преследования за так называемый экстремизм, ограничить свободу слова и обеспечить пребывание диктатора до 2036 года. В этот раз законник должен поощрить российских военных и силовиков продолжать совершать зверства на временно оккупированных территориях, освободив их от уголовной ответственности даже за международные преступления.

Свидетельство геноцидальной политики

В общем проект повторяет положения Федерального закона от 5 мая 2014 года № 91-ФЗ "О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях "республики Крым" и "города федерального значения Севастополя", который уже существует. Одна из формулировок встречается впервые и разработана исключительно с целью продолжения ведения агрессивной войны и геноцида.

Таким положением является часть 2 статьи 2 законопроекта, в соответствии с которой не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, но направлено на защиту интересов Российской Федерации, псевдообразований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей или охраняемых законом интересов граждан или организаций Российской Федерации, террористических псевреспублик, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области".

Учитывая прославление уже существующих "героев" геноцида против украинской нации, награждение их грамотами и орденами, наименование в их честь учебных заведений, можно утверждать, что закон направлен непосредственно на легализацию зверств на временно оккупированных территориях, поощрение их дальнейшего совершения реализации путинской политики уничтожения украинцев.

Закон, не имеющий ничего общего с правом

Законопроект одновременно идет вразрез с нормами международного права, общими принципами уголовного права и российской конституцией.

Во-первых, документом не определена категория преступлений, за которые уголовная ответственность наступать не будет. Следовательно, потенциально это как ординарные, так и тяжкие международные преступления. Следует подчеркнуть, что к международным преступлениям не применима амнистия и сроки давности, а государства обязаны преследовать виновных лиц в уголовном порядке. Таким образом, законопроект нарушает нормы международного права, часть из которых имеет характер jus cogens (абсолютных запретов).

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Во-вторых, законопроект нарушает общие принципы уголовного права, а именно:

презумпцию знания закона, согласно которому каждый человек должен знать, за что наступает или не наступает уголовная ответственность;

определенности, которая предполагает четкое и однозначное толкование противоправных деяний. Конструкция "интересы РФ" нарушает этот принцип, поскольку что именно является такими интересами ни в соответствии с законопроектом, ни с действующей нормативной базой, не понятно;

гуманизма по отношению к потерпевшему, который невозможно обеспечить, освободив от ответственности убийц, палачей, насильников, мародеров;

неотвратимости ответственности за действия, которые на момент совершения составляли преступление по международному праву и прочее.

В-третьих, законопроект нарушает Конституцию Российской Федерации, а именно: часть 4 статьи 15 (верховенство международного права над национальным законом), статью 19 (равенство перед законом) и так далее.

В конце концов, законопроект противоречит здравому смыслу: какие интересы должны быть у Российской Федерации, если для того, чтобы их защитить, следует совершить преступление?

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Не в пользу самим россиянам

Свободная трактовка уголовного законодательства будет стимулировать увеличение и без того заоблачной коррупции в РФ, ведь судьба преступника будет оставаться на усмотрение конкретного судьи. Кроме того, преступления "во имя России" можно совершать не только в отношении украинцев, но и в отношении собственных граждан – колонизаторов или военных, которые отказываются идти в бой.

В последнем случае родственники, например, убитого комбатанта не получат компенсацию и вожделенную "Ладу", ведь он будет считаться лицом, предавшим интересы родины. По всей вероятности, с ростом недовольства россиян снижением уровня жизни в связи с агрессией против Украины будут появляться законопроекты, которыми уже в отношении самих граждан РФ будут легализоваться репрессии и преступления. Так что россиянам приготовиться: режиму Путина уже давно не нужны собственные граждане.