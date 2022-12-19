Фундамент победы

Это не вопросы героизма, патриотизма или имперского идиотизма – это просто расчет. Деньги, ресурсы, способность воспроизводить вооружение, боеприпасы.

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Живая сила, конечно же, важна, но технологии, уровень производства, элементная база и созданное на их основе новейшее вооружение вводят в процесс использования и потерь живой силы определенные коэффициенты.

И чем больше превосходство технологий, чем выше эффективность производства и уровень совершенства вооружений, тем меньше роль живой силы и ее количества в результате войны.

Новое оружие спасает тысячи жизней

Тут начинает играть роль образованность и технологическая продвинутость этой самой живой силы. Сотня классных операторов ПТРК эффективнее нескольких тысяч пехотинцев с ручными противотанковыми гранатами. Эти тысячи остаются живыми, потому что сотня освоила и применила новое оружие. Один "Джавелин" или NLAW в руках обученного бойца спасает десятки жизней.

Артиллерийский расчет накрывает врага за десятки километров, и чем выше качество артсистемы, навыки персонала, качество и технологичность боеприпасов, тем убедительнее результат его применения, тем меньше жизней бойцов будет брошено в топку войны.

"Хаймарсы" уже изменили картину на фронтах, спасли тысячи жизней, заставили врага отступить. Сколько украинских воинов осталось в живых благодаря этим РСЗО? И это только начало.

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Войны не выигрывают мясом

Войны не выигрывают мясом. Войны выигрывают технологии, наука, знания и... деньги.

Ресурс – это не только "мамки нарожают", это еще когда на десять человек с тремя судимостями и наследственным алкоголизмом в анамнезе приходится 10 человек с двумя высшими образованиями. О мотивациях я и не говорю.

Ракетами по гражданской инфраструктуре войны не выигрываются. Война – это не только кто кого перестреляет, но и кто кого передумает, переработает, переизобретает.

У 1,5% мировой экономики нет шансов против 50% экономики мира. Проигрыш возомнившего себя всесильным гопника – это вопрос времени.

Последствия проигрыша в такой войне – это не потерянные территории и не убитая и искалеченная живая сила. Это потеря влияния, политическая и технологическая изоляция, исключение из мирового образовательного и научного процесса. Это быть на задворках цивилизации на многие годы. Думаю, что с экономическим раскладом все уже вполне очевидно. Да и с военным тоже.