Фундамент перемоги

Це не питання героїзму, патріотизму чи імперського ідіотизму – це просто розрахунок. Гроші, ресурси, здатність відтворювати озброєння, боєприпаси.

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Жива сила, звичайно ж, важлива, але технології, рівень виробництва, елементна база та й створені на їх основі новітні озброєння вводять у процес використання та втрат живої сили певні коефіцієнти.

І що більше перевага технологій, що вища ефективність виробництва та рівень досконалості озброєнь, то менше роль живої сили та її кількості у результаті війни.

Нова зброя рятує тисячі життів

Тут починає грати роль освіченість і технологічна просунутість цієї живої сили. Сотня класних операторів ПТРК ефективніша, ніж кілька тисяч піхотинців із ручними протитанковими гранатами. Ці тисячі залишаються живими, бо сотня освоїла та застосувала нову зброю. Один "Джавелін" чи NLAW у руках навченого бійця рятує десятки життів.

Артилерійський розрахунок накриває ворога за десятки кілометрів, і чим вища якість артсистеми, навички персоналу, якість та технологічність боєприпасів, тим переконливіший результат його застосування, тим менше життів бійців буде кинуто в горнило війни.

"Хаймарси" вже змінили картину на фронтах, врятували тисячі життів, змусили ворога відступити. Скільки українських воїнів залишилися живими завдяки цим РСЗВ? І це лише початок.

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Війни не виграють м'ясом

Війни не виграють м'ясом. Війни виграють технології, наука, знання та... гроші. Ресурс – це не тільки "мамки народять", це ще коли на десять осіб із трьома судимостями та спадковим алкоголізмом в анамнезі припадає 10 осіб із двома вищими освітами. Про мотивації я й не кажу.

Ракетами по цивільній нфраструктурі війни не виграються. Війна – це не лише хто когось перестріляє, а й хто кого передумає, перепрацює, перевигадає.

1,5% світової економіки не має шансів проти 50% економіки світу. Програш гопника, який уявив себе всесильним, – це питання часу.

Наслідки програшу у такій війні – це не втрачені території і не вбита та скалічена жива сила. Це втрата впливу, політична та технологічна ізоляція, виключення зі світового освітнього та наукового процесу. Це перебування на задвірках цивілізації на багато років. Думаю, що з економічним розкладом все вже цілком очевидно. Та і з військовим теж.