Фундамент перемоги
Це не питання героїзму, патріотизму чи імперського ідіотизму – це просто розрахунок. Гроші, ресурси, здатність відтворювати озброєння, боєприпаси.
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Жива сила, звичайно ж, важлива, але технології, рівень виробництва, елементна база та й створені на їх основі новітні озброєння вводять у процес використання та втрат живої сили певні коефіцієнти.
І що більше перевага технологій, що вища ефективність виробництва та рівень досконалості озброєнь, то менше роль живої сили та її кількості у результаті війни.
Нова зброя рятує тисячі життів
Артилерійський розрахунок накриває ворога за десятки кілометрів, і чим вища якість артсистеми, навички персоналу, якість та технологічність боєприпасів, тим переконливіший результат його застосування, тим менше життів бійців буде кинуто в горнило війни.
"Хаймарси" вже змінили картину на фронтах, врятували тисячі життів, змусили ворога відступити. Скільки українських воїнів залишилися живими завдяки цим РСЗВ? І це лише початок.
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Війни не виграють м'ясом
Війни не виграють м'ясом. Війни виграють технології, наука, знання та... гроші. Ресурс – це не тільки "мамки народять", це ще коли на десять осіб із трьома судимостями та спадковим алкоголізмом в анамнезі припадає 10 осіб із двома вищими освітами. Про мотивації я й не кажу.
Ракетами по цивільній нфраструктурі війни не виграються. Війна – це не лише хто когось перестріляє, а й хто кого передумає, перепрацює, перевигадає.
1,5% світової економіки не має шансів проти 50% економіки світу. Програш гопника, який уявив себе всесильним, – це питання часу.
Наслідки програшу у такій війні – це не втрачені території і не вбита та скалічена жива сила. Це втрата впливу, політична та технологічна ізоляція, виключення зі світового освітнього та наукового процесу. Це перебування на задвірках цивілізації на багато років. Думаю, що з економічним розкладом все вже цілком очевидно. Та і з військовим теж.