Захватчики также продолжают строить оборонительные сооружения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Какая ситуация в Луганской области

По словам Гайдая, на сегодняшний день российские оккупанты истощены, потому что их тактика влобовую штурмовать города – провалилась. Такое уже наблюдалось в Рубежном, Северодонецке и Бахмуте.

Там у них огромные потери. Они не считают своих бойцов. Потери безумные и постоянно восстанавливать резервы они не могут. Поэтому в январе – феврале в России будет объявлена новая волна мобилизации,

– отметил глава региона.

Гайдай добавил, что оккупанты уже начали строить оборонительные сооружения даже в Луганске. В тоже время расслабляться не надо, поскольку резервов у захватчиков еще достаточно.

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