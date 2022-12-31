Загарбники також продовжують будувати оборонні споруди. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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Яка ситуація на Луганщині
За словами Гайдая, на сьогодні російські окупанти виснажені, тому що їхня тактика влобову штурмувати міста – провалилася. Таке вже спостерігалося у Рубіжному, Сєвєродонецьку та Бахмуті.
Там у них величезні втрати. Вони не рахують своїх бійців. Втрати шалені і постійно відновлювати резерви вони не можуть. Тому у січні – лютому у Росії буде оголошено нову хвилю мобілізації,
– зазначив очільник регіону.
Гайдай додав, що окупанти вже почали будувати оборонні споруди навіть у Луганську. Водночас розслаблятися не треба, оскільки резервів у загарбників ще достатньо.
На Луганщині точаться бої: останні новини
- Нещодавно Сергій Гайдай розповів, що біля Кремінної відбуваються дуже запеклі бої. Інформація про те, що ЗСУ зайшли у місто не відповідає дійсності.
- До речі, біля Кремінної група росіян зі зброєю самостійно здалася у полон. Їхня кількість – не менше п'яти осіб.
- Наразі одним із найгарячіших напрямків фронту є ділянка Сватово-Кремінна. Там наразі складна ситуація, наші військові повільно, але впевнено просуваються вперед.