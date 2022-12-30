Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Российское руководство оставляет солдат просто на произвол судьбы в местности, которой те не знают.
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По словам Гайдая, уже не в первый раз определенные российские подразделения остаются без командиров. Командование сначала формирует группы 10 – 20 человек, отправляет его в лесополосу и говорит, чтобы они держали оборону.
Однако оккупанты не знают местности. Офицеры говорят, что скоро вернутся, а солдат оставляют ждать, пока им привезут провизию, боекомплекты. Но офицеры просто исчезают.
Поэтому иногда они выходят на наших военных, как произошло сейчас, и сдаются в плен,
– отметил глава Луганской области.
оккупанты в Луганской области сдаются в плен: смотреть видео
Три категории кафиров на Луганщине
Гайдай отметил, что в Луганской области преимущественно воюет три категории кафиров:
- зеки, которых сейчас называют вагнеровцами;
- "свежемобилизованные", которых привозят иногда даже из Подмосковья;
- так называемые войска ЛНР и ДНР.
Последние – это люди, проживающие на оккупированной части Донбасса и Луганщины. Они гражданские, которых сразу опрокинули на линию фронта.
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