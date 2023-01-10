Саме Бахмут залишається одним з головних напрямків удару ворога. Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Лише за останню добу там було 257 обстрілів з усіх видів ствольної та реактивної артилерії, танків. Противник провів 5 авіаударів. Також тут відбулося 30 боєзіткнень.

Найгарячішою точкою Бахмутського фронту зараз є Соледар. Відбуваються жорсткі бої, ворог сконцентрував найкращі свої підрозділи організованого злочинного угруповання "Вагнера" за підтримки регулярних збройних сил Росії,

– заявив Сергій Череватий.

Там тривають дуже запеклі бої, а ворог намагається за будь-яку ціну захопити це українське місто. Втім, керівництво держави, Збройних Сил і Східного угруповання військ контролюють ситуацію.

"Робиться все, щоб прийняти оптимальне рішення для подальшої оборони України та при цьому завдати ворогу якомога більших втрат", – запевнив речник Східного угруповання військ.

Сергій Череватий про ситуацію під Бахмутом – дивіться відео

Втрати "Вагнера" під Бахмутом

Співрозмовник також розповів, що на Бахмутському напрямку ПВК "Вагнера" нині зосередила найкращих своїх фахівців. Як правило, це не колишні в'язні, а спецпризначенців різних силових структур, з яких формували компанію.

Зараз їх кидають як найкращих фахівців за підтримки підрозділів регулярної російської армії. Всі околиці закидані вбитими тілами ворогів,

– відзначив Сергій Череватий.

За його словами, українські воїни, які нині тримають Соледар, виграють час і можливості для всього українського війська. А ворог несе там колосальні втрати, але продовжує рухатися вперед.

Що відомо про бої під Бахмутом