Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным Мадяр опубликовал доказательство, что часть Соледара до сих пор контролируют украинские силы.

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В западной части Соледара установлен украинский флаг

Мадяр опубликовал видео с дрона. Глаза Соледара показывают, что в городе до сих пор развевается сине-желтый флаг. Командир уточнил, что видео снято 14 января в 11:18.

Это еще одно подтверждение того, что украинские военные до сих пор находятся в городе и защищаются от нашествия вражеской армии. Напомним, что в последние дни анонимные телеграм-каналы пытаются разогнать ИПСО, что ВСУ якобы собрались покинуть город. Жертвой фейк-атаки даже стало такое известное мировое СМИ, как CNN.

Да, на странице канала CNN 12 января появилась статья о ситуации в Соледаре. В сообщении говорилось якобы о "критической" ситуации в городе. Хотя украинские власти и Генштаб отмечали, что ВСУ все контролируют, американские журналисты рассказывали об "отступлении" украинских войск из Соледара.

Они под видом эксклюзива ссылались на фейковый канал 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск и также утверждали, что их съемочная группа стала "свидетелями" этого. Эти сообщения, в частности, радостно подхватила российская пропаганда. Украинская сторона и настоящие украинские военные сразу опровергли эти "вбросы", а канал удалил фейковую статью.

Важно! В пресс-службе 46 бригады в комментарии 24 Каналу подчеркнули, что в телеграме есть фейковая страница их бригады, которую, к сожалению, до сих пор читают многие. Вот перечень настоящих, официальных каналов 46 бригады в FaceBook , Telegram и Instagram . Все остальные каналы – не их.

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