Наразі відомо про дві атаки окупантів на цій ділянці фронту. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці та військовий експерт Ігор Романенко.

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Росіяни показують ніби готуються до наступу

Так, спочатку росіяни відправили 3 своїх танки з 30 військовими, а потім 5 бойових машин піхоти з відповідною кількістю особового складу. Обидві атаки завершилися провалом російських загарбників зі знищенням їхньої військової техніки та живої сили.

Романенко пригадав, коли ЗСУ готувалися до проведення контрнаступальної операції, то переконали росіян, що підуть на Херсонському напрямку. Тоді окупанти зібрали резерви, зняли їх з Донецького та Ізюмського напрямків і перекинули на Херсонщину.

Натомість у цей час для загарбників несподівано "стався" Харківський контрнаступ і вони були змушені знову перекидати сили. А потім і взагалі піти з правобережжя Херсонщини.

Романенко підкреслив, що треба чітко розділяти спроби росіян показати, концентрацію сил, як-от вони роблять в Білорусі та коли дійсно збираються відповідні сили.

Можливо це такий випадок як росіяни намагаються показувати на Запоріжжі, тому що там для них дуже небезпечно. Якщо пробити їхню оборону й вийти на Мелітополь і Бердянськ,

– сказав військовий експерт.

У такому випадку це буде оперативне досягнення українських захисників, але наслідки будуть стратегічними. Так, це може призвести до розколу оборони росіян на Півдні.

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Що ж стосується Збройних Сил, то їм необхідно більше військової техніки. Оскільки мотивація та професійний підхід в українських бійців безперечно є.

Яка ситуація на Запоріжжі

Окупанти виконують наступальні дії в районі Оріхова на Запоріжжі, а також на схід від міста в районі Малинівки та на захід неподалік Степового.

Однак військовий експерт Роман Світан вважає, що росіянам не вдасться здійснити широкомасштабний наступ на Запорізькому напрямку, оскільки загальна кількість окупаційних військ там є недостатньою.

Тож загарбники намагаються зайняти сіру зону та обстрілюють наші бази в районі Оріхова та Гуляйполя. У цих населених пунктах розташовані дві потужних бази українських захисників.

Зараз росіяни обстрілюють й Оріхів, й Гуляйполе. На цих базах перебувають наші війська, які готуються висунутися з-під Оріхова через Токмак на Мелітополь та з Гуляйполя через Чернігівку на Бердянськ,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Отже, постійними обстрілами цих населених пунктів окупанти намагаються запобігти ймовірному просуванню наших захисників.