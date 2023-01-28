Об этом в эфире телемарафона заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, пишет 24 Канал. По его словам, Россия подтянула дополнительные резервы на Запорожском направлении.

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На Запорожском направлении воюют российские мобилизованные

В частности, как говорит Ерин, враг создал не полноценную атакующую группировку, но группировку, которая в принципе на отдельных направлениях может создавать угрозу.

На Запорожском направлении в основном штатные подразделения вооруженных сил России. Частные военные компании, как "Вагнера" или другие – пока не наблюдается,

– отметил спикер Сил обороны.

Ерин добавил, что в составе россиян профессиональные военные и мобилизованные. "Основная палитра сухопутных войск ВС РФ", – сказал он.

Оккупанты сковывают действия Сил обороны

Евгений Ерин заявил, что действия оккупантов на Запорожском направлении сковывают Силы обороны и не дают возможности для рассредоточения и перебрасывания сил на другие угрожающие направления.

По его словам, оккупанты совершают штурмовые действия на позиции Сил обороны небольшими группами, чтобы улучшить тактическое положение.

Россия активизировалась на Запорожском направлении