Упродовж останніх двох тижнів у Херсонському районі таки зменшилася кількість обстрілів. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Інтенсивність обстрілів на Херсонщині зменшилася

Соболевський повідомив, є інформація, що російські загарбники перекинули частину підрозділів глибше в тил. У такий спосіб вони намагалися вийти з зони вогневого контролю Збройних Сил України.

Проблема в тому, що велика кількість населених пунктів саме на березі Дніпра. Наразі Дніпро є "сірою зоною" – фактично це "нуль". Там ворог має велику кількість територій, щоб облаштовувати позиції та з них працювати по нас,

– зауважив заступник голови Херсонської обласної ради.

За його словами, мовиться навіть не про стаціонарні позиції. Окупанти розуміють, що українська аеророзвідка дуже швидко їх виявляє та знищує. Зазвичай вони виїжджають на позиції, відпрацьовують і повертаються.

Водночас українські захисники продовжують працювати над виконанням завдання та мають успіхи.

Ворог продовжує терор мирного населення

Наразі інтенсивність обстрілів окупантів складає близько 60 ударів упродовж доби. Відтак, близько 400 – 500 ворожих снарядів прилітає на території Херсонщини за добу.

Соболевський зауважив, що 24 березня в області була складна доба. Внаслідок цинічних атак окупантів 2 людини загинуло і ще 6 отримали поранення. Постраждалі мають порання різних ступенів важкості. Наразі вони перебувають у лікарнях і отримують медичну допомогу.

Наступного дня, 25 березня, ворог продовжив обстріли Херсона. У місті чутно контрбатарейну боротьбу – це працюють українські військові.

"На щастя, станом на зараз (14:00 25 березня – 24 Канал) постраждалих від обстрілів немає", – підкреслив заступник голови Херсонської обласної ради.

За його словами, такі дні на Херсонщині бувають рідко.

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