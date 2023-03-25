За последние две недели в Херсонском районе таки уменьшилось количество обстрелов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Интенсивность обстрелов в Херсонской области уменьшилась

Соболевский сообщил, есть информация, что российские захватчики перебросили часть подразделений глубже в тыл. Таким образом они пытались выйти из зоны огневого контроля Вооруженных Сил Украины.

Проблема в том, что большое количество населённых пунктов именно на берегу Днепра. Сейчас Днепр является "серой зоной" – фактически это "ноль". Там враг имеет множество территорий, чтобы обустраивать позиции и с них работать по нам,

– заметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

По его словам, говорится даже не о стационарных позициях. Оккупанты понимают, что украинская аэроразведка очень быстро их обнаруживает и уничтожает. Обычно они выезжают на позиции, отрабатывают и возвращаются.

В то же время украинские защитники продолжают работать над выполнением задания и преуспевают.

Враг продолжает террор мирного населения

Сейчас интенсивность обстрелов оккупантов составляет около 60 ударов в течение суток. Следовательно, около 400 – 500 вражеских снарядов прилетает на территории Херсонщины за сутки.

Соболевский отметил, что 24 марта в области были сложные сутки. В результате циничных атак оккупантов 2 человека погибли и еще 6 получили ранения. Пострадавшие имеют ранения разных степеней тяжести. В настоящее время они находятся в больницах и получают медицинскую помощь.

На следующий день, 25 марта, враг продолжил обстрелы Херсона. В городе слышна контрбатарейная борьба – это работают украинские военные.

"К счастью, по состоянию на данный момент (14:00 25 марта – 24 Канал) пострадавших от обстрелов нет", – подчеркнул заместитель председателя Херсонского областного совета.

По его словам, такие дни в Херсонской области бывают редко.

Новости Херсонщины: коротко