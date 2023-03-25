За последние две недели в Херсонском районе таки уменьшилось количество обстрелов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Интенсивность обстрелов в Херсонской области уменьшилась
Соболевский сообщил, есть информация, что российские захватчики перебросили часть подразделений глубже в тыл. Таким образом они пытались выйти из зоны огневого контроля Вооруженных Сил Украины.
Проблема в том, что большое количество населённых пунктов именно на берегу Днепра. Сейчас Днепр является "серой зоной" – фактически это "ноль". Там враг имеет множество территорий, чтобы обустраивать позиции и с них работать по нам,
– заметил заместитель председателя Херсонского областного совета.
По его словам, говорится даже не о стационарных позициях. Оккупанты понимают, что украинская аэроразведка очень быстро их обнаруживает и уничтожает. Обычно они выезжают на позиции, отрабатывают и возвращаются.
В то же время украинские защитники продолжают работать над выполнением задания и преуспевают.
Враг продолжает террор мирного населения
Сейчас интенсивность обстрелов оккупантов составляет около 60 ударов в течение суток. Следовательно, около 400 – 500 вражеских снарядов прилетает на территории Херсонщины за сутки.
Соболевский отметил, что 24 марта в области были сложные сутки. В результате циничных атак оккупантов 2 человека погибли и еще 6 получили ранения. Пострадавшие имеют ранения разных степеней тяжести. В настоящее время они находятся в больницах и получают медицинскую помощь.
На следующий день, 25 марта, враг продолжил обстрелы Херсона. В городе слышна контрбатарейная борьба – это работают украинские военные.
"К счастью, по состоянию на данный момент (14:00 25 марта – 24 Канал) пострадавших от обстрелов нет", – подчеркнул заместитель председателя Херсонского областного совета.
По его словам, такие дни в Херсонской области бывают редко.
Новости Херсонщины: коротко
- Оккупанты не изменяют своим традициям и уверенно конфискуют имущество украинцев на Левом берегу Днепра. Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что россияне несколько расслабились и уверены, что находятся в безопасности.
- На временно оккупированной части Херсона постоянно происходят ротации россиян. Их перебрасывают на восточное направление, где значительно не хватает личного состава для противостояния ВСУ.
- Молчанов также добавил, что на левом берегу Херсона и вблизи стоит около 8 тысяч российских солдат. Они дислоцируются преимущественно в жилых многоквартирных домах или в частном секторе в Новой Каховке, Олешках, Новой Пристани.