Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, сейчас в Херсонской области главной задачей украинской обороны является оттеснить россиян как можно дальше с левого берега, чтобы их артиллерия не смогла доставать до Херсона.

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Хлань сообщил, что 17 – 18 марта интенсивность обстрелов Херсона несколько уменьшилась. Это произошло благодаря контрбатарейной работе украинской артиллерии.

Она накрывает артиллерию врага на левом берегу, оттесняет ее от береговой полосы. Потому что оккупанты именно с берега, с расстояния 10 – 15 километров ведут обстрелы своей артиллерие, иногда даже обстреливают из танков,

– добавил говорящий.

Враг чаще использует дроны

Депутат сообщил, что враг начал применять новую тактику – дроны, в том числе дронов со взрывчаткой. Один из таких беспилотников сбросил взрывчатку на территорию херсонского медицинского учреждения.

Можно заключить, что оккупанты получили определенное подкрепление дронами и сейчас меняют стратегию и начинают использовать их, чтобы отслеживать машины ГСЧС, пожарных и попадать по критической инфраструктуре.

Хлань о ситуации в Херсонской области: смотреть видео

ВСУ бьют по врагу

Также известно, что на левом берегу у окупантов беспокойно, они передислоцируют технику. Хлань отметил, что Вооруженные силы Украины постоянно наносят точечные удары по местам скопления оккупантов. Сейчас основная задача ВСУ уничтожение артиллерии врага.

Также депутат сообщил, что неподалеку от Генического в Новотроицком оккупанты расположили на базе одного из аграрных предприятий свою воинскую часть, ведь считали это безопасным местом. Там находились более сотни военных с техникой.

Туда совершенно точно прилетел HIMARS. Как сообщают местные: в живых осталось не больше десятка россиян,

– добавил чиновник.

Интересно, что россияне оцепили эту территорию и заявили владельцу предприятия, что будут там устраивать мемориальный комплекс.

Однако до этого не дойдет, россиянам не стоит надеяться на строительство подобных комплексов, а лучше думать как убегать. Для окупантов нет безопасных мест на оккупированной Херсонщине – где бы они ни находились, туда в любом случае прилетит, резюмировал Хлань

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